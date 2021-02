WandaVision, Paul Bettany: "Le teorie dei fan potrebbero essere incredibilmente accurate"

Paul Bettany, interprete di Visione in WandaVision, ha ammesso di essere un avido lettore delle teorie dei fan sull'MCU che circolano in rete.

La star di WandaVision, Paul Bettany, tiene d'occhio le teorie dei fan diffuse sui social ammettendo che, in alcuni casi, potrebbero essere incredibilmente accurate.

WandaVision: Paul Bettany, Elizabeth Olsen e uno sguardo romantico

Paul Bettany ha confessato a Marvel.com di essere un accanito fan delle teorie sull'MCU diffuse sul web, che legge con passione:

"Adoro il fatto che i fan le diffondano. E mi divertente scoprire quanto siano frustrati di non essere in grado di vedere la soluzione. Adoro leggere le loro teorie su ciò che potrebbe accadere. E alcune di essere, se devo dire la verità, sono incredibilmente accurate."

L'interprete di Visione aggiunge scherzosamente: "Le leggo e penso 'Marvel dovrebbe offrire un lavoro a questa persona'. È stato molto divertente vederli affrontare tutto questo. Voglio dire, so che stanno aspettando da molto tempo. E anche noi."

WandaVision: i fan sono rimasti sconvolti da una scena del quarto episodio

Per Bettany, seguire l'evoluzione della storia in otto settimane segna una netta differenza rispetto ai suoi precedenti progetti Marvel Cinematic Universe, ma pur ammettendo di provare una sensazione diversa, l'attore confessa di amare questo viaggio. Naturalmente l'interprete di Visione sta bene attento a non lasciarsi scappare nessuno spoiler, ma anticipa che il finale della serie Disney+ sarà "davvero commovente. Sono davvero eccitato per il finale, non vedo l'ora che le persone lo vedano."

