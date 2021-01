WandaVision, Paul Bettany: "Quando mi hanno chiamato per propormi la serie credevo volessero licenziarmi"

Paul Bettany, star di WandaVision, da oggi su Disney+, ricorda quando è stato convocato da Kevin Feige per lo show e lui credeva lo stessero per licenziare.

WandaVision è finalmente disponibile su Disney+. Parlando dello show Marvel, la co-star Paul Bettany ricorda quando è stato convocato da Marvel per la serie mentre lui era convinto che l'avessero chiamato per licenziarlo.

WandaVision: Elizabeth Olsen e Paul Bettany

Come sottolinea anche la recensione di WandaVision, la serie Marvel racconta la vita matrimoniale di Wanda Maximoff e Visione, dopo la morte di quest'ultimo in Avengers: Endgame, con stile che strizza l'occhio alle sitcom anni '50, ma dietro la patina di serenità si cela un universo ben più oscuro e imprevedibile.

Paul Bettany ha ricordato a Hollywood Reporter il momento in cui la serie gli è stata proposta dai produttori dei Marvel Studios:

"Il mio contratto era terminato quando ho ricevuto una telefonata da Kevin Feige che mi ha chiesto, 'Puoi venire nel mio ufficio? Quando il capo ti chiama e ti dice 'vieni nel mio ufficio' mentre il tuo contratto è scaduto sai cosa significa. Ho guardato mia moglie Jennifer [Connelly] e le ho detto 'Sono fuori'".

L'attore prosegue: "Così sono entrato, non volevo che la situazione fosse imbarazzante perché mi ero trovato molto bene con Marvel. Così sono entrato e ho detto, 'Kevin and Louis [D'Esposito, co-presidente dei Marvel Studios, vi adoro. Mi sono trovato molto bene, non ho nessun risentimento'. E Kevin ha risposto, 'Aspetta un attimo, te ne stai andando?' E io, 'No, non mi state licenziando?' Lui ha ribattuto, 'No, volevamo mostrarti il soggetto una serie tv.' 'Oh, ok, ci sto.' (Ride.) Questo è quello che è successo. Penso sempre che sto per essere licenziato, ho passato tutta la mia vita con questa sensazione addosso."