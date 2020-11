WandaVision, Paul Bettany svela dettagli sessuali su Vision: "È viola!"

Paul Bettany, protagonista di WandaVision al fianco di Elizabeth Olsen, ha svelato alcuni dettagli sessuali riguardanti Vision, personaggio da lui interpretato nella serie tv di prossima uscita su Disney+.

Quando mancano due mesi al rilascio della prima stagione di WandaVision, l'hype per la serie tv è ormai alle stelle. I sei episodi dell'opera sviluppata da Jac Schaeffer vedranno protagonisti Elizabeth Olsen e Paul Bettany, che tornano così ad interpretare Visione e Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch. In una recente intervista rilasciata a Josh Horowitz di MTV, il duo ha affrontato un argomento decisamente hot, ovvero le parti intime di Vision, l'androide creato da Ultron.

"Bene, il punto è questo. Ho notato che in Watchmen inquadrano quella zona", ha detto Bettany a proposito della nudità frontale, aggiungendo con il sorriso: "Ha le dimensioni di Manhattan, è un fantastico esempio di genitali!". Tuttavia, come ci si potrebbe aspettare da una serie destinata al target di pubblico di Disney+, WandaVision non percorrerà sicuramente la stessa strada di Watchmen. "No, nella serie non ci sarà nudità, ma penso che le persone possano rispondere da sole a questa domanda, se lui abbia o meno un pene. Vision può cambiare la sua densità, quindi...", ha ironizzato l'attore. A questo punto dell'intervista, Horowitz non ha resistito ed ha voluto rivolgere all'attore la domanda da un milione di dollari che Bettany ha capito al volo e alla quale ha risposto con un semplice: "È viola".

In precedenza, Paul Bettany aveva parlato del suo costume, sottolineando quanto fosse scomodo da indossare. "Se potessi scegliere, sceglierei di essere nudo piuttosto che indossare quel costume", ha dichiarato l'attore, specificando come la scomodità sia soprattutto conseguenza del caldo provocato dall'abito da supereroe.

Ricordiamo che i fatti narrati in WandaVision sono successivi a quelli apocalittici di Avengers: Endgame. Gli abbonati a Disney+ potranno così seguire la quotidianità di Visione e Wanda che, una volta archiviato il pericolo Thanos, si trasferiscono nella loro casa per condividere una vita tranquilla che però, ben presto, metterà nuovamente alla prova la loro forza. La serie tv è molto attesa soprattutto perché getterà le basi della cosiddetta Fase 4 del MCU, che in futuro comprenderà film come Black Widow, Eternals e Thor: Love and Thunder.