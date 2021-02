WandaVision, Paul Bettany: "Gli scontri tra Visione e Scarlet Witch stanno per cominciare"

Paul Bettany, protagonista di WandaVision nel ruolo di Visione, ha parlato dello show Disney+ e della direzione che il rapporto tra Visione e Scarlet Witch starebbe per prendere.

WandaVision dopo solo 4 episodi sta facendo molto parlare di sé, sia per la sua struttura ispirata a famose sit-com americane e sia per il plot twist visto nella quarta puntata. Paul Bettany, uno dei due protagonisti, ha anticipato che a breve inizieranno gli scontri tra Visione e Scarlet Witch.

WandaVision: una particolare scena della serie

I trailer diffusi anticiperebbero un combattimento super potente tra Visione (Paul Bettany) e Wanda Maximoff/Scarlet Witch (Elizabeth Olsen), uno spoiler che però non è stato confermato. Secondo Paul Bettany, la relazione tra i due protagonisti di WandaVision dipende dalla continua evoluzione dello show secondo lo stile delle sitcom che hanno ispirato le diverse puntate:

"È interessante guardare al secolo americano attraverso il prisma delle sitcom più popolari. Inizi con Dick Van Dyke, dove c'è vero calore nella relazione tra Wanda e Visione. Con Vita da strega, c'è un uomo la cui moglie è incredibilmente potente e lui è imbarazzato da questo. Poi arrivi a La famiglia Brady dove tutti fanno finta che non ci sia niente di sbagliato nel mondo, nel frattempo esplodono le lotte per i diritti civili e la guerra del Vietnam."

WandaVision: i fan sono rimasti sconvolti da una scena del quarto episodio

Paul Bettany ha citato anche fonti di ispirazione più moderne per WandaVision, come Casa Keaton, Malcom e Modern Family, tre prodotti differenti che però hanno mostrato diverse sfaccettature della famiglia, dalle quali gli autori di WandaVision hanno estrapolato alcuni elementi della coppia protagonista:

"In questi show, le coppie non sono necessariamente dipendenti l'uno dall'altra. E questo è servito molto al nostro scopo nello show"

Per scoprire come andrà avanti la storia di Wanda e Visione, non perdete ogni venerdì una nuova puntata di WandaVision su Disney+.