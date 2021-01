WandaVision: i fan sono rimasti sconvolti da una scena del quarto episodio

WandaVision: Paul Bettany, Elizabeth Olsen e uno sguardo romantico

Il quarto episodio di WandaVision contiene una scena che ha scioccato diversi fan del Marvel Cinematic Universe. - attenzione seguono spoiler - Per gran parte della serie, infatti, abbiamo visto Visione vivo e vegeto, felice e contento insieme all'amata Wanda Maximoff nella città di Westview, anche se c' era il sospetto che ci fosse qualcosa sotto dato che il tutto sembra una sitcom, con un'estetica diversa in ogni episodio col passare dei decenni legati alla storia del genere, e lui in teoria sarebbe morto da cinque anni. E la conferma è arrivata al termine del quarto capitolo, quando l'illusione creata da Wanda sparisce temporaneamente e per un breve istante vediamo Visione come era quando è stato ucciso da Thanos: grigio, con un buco nella testa. Non sono mancati i commenti scioccati su Twitter da parte dei fan, tra sgomento, paura e qualche inevitabile domanda di tipo pratico: lei sta manipolando il cadavere di lui?

WandaVision: un'immagine della serie

Un interrogativo che troverà risposta nei prossimi episodi di WandaVision, che andrà avanti per altre cinque settimane su Disney+, fino al 5 marzo. Dopo la conclusione della miniserie bisognerà aspettare due settimane per l'inizio di The Falcon and the Winter Soldier, secondo capitolo della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe, blocco che in realtà doveva iniziare un anno fa con Black Widow ma è stato leggermente rimaneggiato a livello di ordine delle uscite a causa dell'emergenza sanitaria, tra chiusura delle sale e ritardi di lavorazione.

Il ramo seriale della Fase Quattro continuerà nei prossimi mesi, sempre sulla piattaforma streaming della Disney, con Loki, Ms. Marvel e Hawkeye, con l'aggiunta della serie animata Marvel's What If...?, esplorazione di esiti alternativi di eventi-chiave della Infinity Saga. Gli eventi della serie si collegheranno anche al film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dove Wanda apparirà al fianco di Stephen Strange. L'uscita è prevista per maggio 2022.