WandaVision: Kevin Feige allude alle origini dei poteri di Scarlet Witch

Kevin Feige lascia intendere che WandaVision svelerà l'origine dei poteri di Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch. Il supervisore del Marvel Cinematic Universe ne parla nel nuovo numero del mensile inglese Empire, la cui cover story è interamente dedicata alla prima produzione televisiva dei Marvel Studios, che debutterà su Disney+ il 15 gennaio.

WandaVision: un'immagine della serie

Questa la dichiarazione in merito di Kevin Feige: "Se pensate alla Infinity Saga, credo che nessuno abbia avuto più sofferenze e traumi di Wanda Maximoff. E nessun personaggio è più potente di Wanda Maximoff. E nessun personaggio ha dei poteri più vaghi e meno approfonditi di Wanda Maximoff. Così ci è sembrato che valesse la pena esplorare la questione dopo Endgame. Chi è a conoscenza di quel potere? Da dove viene? È stato sbloccato dalla Gemma della Mente?" Considerazioni che sembrano dare credito a chi ritiene che la miniserie possa fare da apripista per l'ingresso dei mutanti nel Marvel Cinematic Universe. Nei fumetti, infatti, Wanda è una mutante, ma dato che fino al 2019 non era concesso l'uso di tale origine nel MCU era stato introdotto il concetto che i poteri di lei e del fratello Pietro, alias Quicksilver, fossero frutto degli esperimenti dell'Hydra tramite la Gemma della Mente contenuta nello scettro di Loki.

WandaVision: Elizabeth Olsen e Paul Bettany

WandaVision debutterà su Disney+ il 15 gennaio, per un totale di sei episodi, uno a settimana. Ambientato dopo gli eventi di Avengers: Endgame, approfondirà il rapporto tra Wanda Maximoff e la Visione, con quest'ultimo nuovamente tra noi dopo essere stato ucciso da Thanos in Avengers: Infinity War. Presumibilmente si tratterà di mondi paralleli dovuti ai poteri di Wanda, che nei fumetti è in grado di alterare la realtà, e questi mondi trarranno ispirazione da varie sitcom, dal classico Lucy ed io a produzioni più recenti come The Office. La miniserie conterrà anche l'esordio della versione adulta di Monica Rambeau, apparsa come bambina in Captain Marvel.