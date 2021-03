WandaVision: per il regista "molti fan saranno delusi dal finale per via delle teorie sul web"

Il regista di Wandavision ha ammesso di aspettarsi che alcuni fan restino delusi dalle scelte sul finale, soprattutto per via delle aspettative create dalle teorie degli spettatori.

Il finale di WandaVision si avvicina e il regista Matt Shakman mette le mani avanti anticipando che molti fan potrebbero restare delusi viste le aspettative create dalle teorie circolate sul web nelle ultime settimane.

WandaVision: Paul Bettany, Elizabeth Olsen e uno sguardo romantico

In un'intervista con Entertainment Weekly, Matt Shakman ha ammesso di aspettarsi delusione da parte di alcuni fan nutriti dalle teorie diffuse sul possibile finale della serie Disney+:

"Spero che sentano che il viaggio è stato soddisfacente per loro. So che ci sono così tante teorie là fuori, ci saranno molte persone che resteranno senza dubbio deluse da una teoria o da un'altra. Ma raccontiamo la storia di come Wanda affronta il dolore e impara ad accettare la perdita, perciò speriamo che le persone scoprano che il finale è sorprendente, ma anche soddisfacente, e che è inevitabile perché è la stessa storia che hanno visto per tutto il tempo."

WandaVision: Elizabeth Olsen in una scena

Qui trovate la recensione dell'ottavo episodio di Wandavision, che ha anticipato l'arrivo di un climax action che coinvolgerà Wanda (Elizabeth Olsen), Agatha (Kathryn Hahn) e White Vision (Paul Bettany), ma Matt Shakman assicura che lo show finirà dando la priorità al cuore e non ai combattimenti:

"Ciò che tiene insieme la serie è il suo grande cuore. È una storia d'amore, è una storia di perdita, e penso che risuoni ancora di più in questa folle emergenza a cui stiamo tutti cercando di sopravvivere in questo momento. Penso che tutti possiamo capire da dove viene Wanda, quindi aiuta a immergerci un po' di più nella storia".

WandaVision, Paul Bettany: "Le teorie dei fan potrebbero essere incredibilmente accurate"

Col passare degli episodi, WandaVision si è evoluta dagli suoi omaggi alla sitcom avvicinandosi maggiormente ai lavori più tradizionali del Marvel Cinematic Universe. Per Matt Shakman, era della massima importanza dare la priorità alla lotta di Wanda con il dolore nello show:

"Elizabeth Olsen ha capito molto bene che Wanda ha sperimentato perdite più gravi di chiunque altro nel Marvel Universe. Ha perso i genitori, ha perso il fratello, ha perso l'amore della sua vita ed è sull'orlo del precipizio. In un certo senso, Wanda è prossima a esplorare la malattia mentale. Come fai a tenere insieme i pezzi della realtà quando sperimenti tutta questa sofferenza? Elizabeth rappresenta tutto questo con grande maestria."

Il nono e ultimo episodio di Wandavision approderà su Disney+ venerdì 5 marzo.