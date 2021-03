Wandavision, Elizabeth Olsen: "Mia madre mi ha chiamato col nome del personaggio sbagliato per 4 anni"

La madre di Elizabeth Olsen ha chiamato la figlia sbagliando il nome del suo personaggio nel Marvel Cinematic Universe per ben quattro anni.

La star di Wandavision, Elizabeth Olsen, ha rivelato di essere stata chiamata nel modo sbagliato per ben quattro anni dalla madre, che non aveva memorizzato correttamente il nome del suo personaggio nel Marvel Universe.

WandaVision: Elizabeth Olsen in una scena

Elizabeth Olsen ha svelato questo divertente dettaglio durante un'ospitata al Tonight Show di Jimmy Fallon dove ha raccontato:

"L'altro giorno mia mamma mi ha confessato di avere chiamato il mio personaggio 'Red Witch' per gli ultimi quattro anni, ma credo che in realtà lo abbia fatto per sei-sette anni. Solo l'altra settimana ha capito che il personaggio si chiama Scarlet Witch."

WandaVision: per il regista "molti fan saranno delusi dal finale per via delle teorie sul web"

La Olsen prosegue: "Mia madre mi ha detto 'Perché non mi hai mai corretto? E io le ho risposto 'Pensavo che lo facessi per scherzo. Non pensavo che credessi che fosse il mio vero nome!'"

Eppure la madre di Elizabeth Olsen dovrebbe sapere un paio di cose sul successo visto che, prima della figlia minore, anche le gemelle Mary-Kate e Ashley Olsen, divenute celebrità fin da piccolissime.

Da oggi il nono e ultimo episodio di Wandavision è disponibile su Disney+.