WandaVision: il cameo di Doctor Strange tagliato per evitare "l'arrivo del maschio bianco che salva tutti"

Il capo di Marvel Kevin Feige ha confermato che la presenza di un cameo di Doctor Strange nel finale di WandaVision era nei progetti, ma l'idea è stata poi cancellata per evitare l'arrivo del solito maschio bianco che salva tutti.

WandaVision: Elizabeth Olsen in una scena del terzo episodio

Erano in molti a ipotizzare un'apparizione a sorpresa di Doctor Strange nel finale di WandaVision, ipotesi alimentata da uno spoiler che si era lasciato sfuggire l'interprete di Visione Paul Bettany che aveva anticipato l'arrivo di un misterioso cameo, rivelatosi poi un secondo personaggio interpretato da lui stesso.

In un'intervista per Rolling Stone, Kevin Feige ha confermato che Doctor Strange sarebbe dovuto comparire nel finale di WandaVision. Quegli spot pubblicitari confusi che compaiono negli episodi dello show, in origine dovevano servire come messaggi in codice inviati da Wanda a Doctor Strange in un tentativo di farlo irrompere nella finzione della sitcom. Lo Stregone Supremo sarebbe dovuto comparire nel finale, e "Marvel aveva già finalizzato un accordo con Benedict Cumberbatch per la sua apparizione nell'ultimo episodio."

WandaVision: un'immagine della serie

Il piano, però, è cambiato e WandaVision ha riscosso un enorme successo senza la presenza del classico eroe maschio bianco che irrompe nel finale per salvare la situazione e spiegare a Wanda i suoi poteri:

"Alcune persone potrebbero dire, 'Oh, sarebbe stato così bello vedere il Dottor Strange'. Ma avrebbe messo in ombra Wanda. Non volevamo che la fine dello show fosse mercificata per passare al film successivo: ecco il tizio bianco che dice 'Lascia che ti mostri come funziona il tuo potere.'"

WandaVision: perché le teorie dei fan erano per lo più prive di senso

Il significato del finale di WandaVision ha messo in luce la centralità del personaggio di Wanda che riesce a reimpossessarsi del potere di Scarlet Witch senza alcun aiuto esterno. La serie si è conclusa con Wanda in possesso del libro mistico Darkhold impegnata ad allenarsi per controllare la sua magia.

WandaVision è disponibile in streaming su Disney+. Scarlet Witch ritornerà sul grande schermo in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, al cinema dal 25 marzo 2022.