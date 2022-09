Walker 3: il primo trailer svela la data di uscita della nuova stagione

The CW ha diffuso il primo trailer della stagione 3 di Walker, rivelandone anche la data di uscita ufficiale negli Stati Uniti. Il nuovo capitolo della serie con Jared Padalecki nei panni del protagonista riprenderà dal cliffhanger visto nel finale della precedente stagione, con la famiglia di Cordell Walker che si chiederà dove sia finito quest'ultimo.

L'uomo infatti era stato rapito e portato in un luogo segreto: non sappiamo ancora i motivi di tale gesto, ma ai microfoni di TVLine la showrunner Anna Fricke aveva lasciato intendere che tutto potrebbe essere connesso all'indagine che stava svolgendo in quel preciso momento.

Il primo trailer di Walker 3, il cui debutto è fissato per il 6 ottobre 2022, mostra la figlia chiedere "dov'è papà?". Ciò ci porta a immaginare che l'intricata situazione potrebbe pesare in particolar modo sulla generazione più giovane al centro della storia.

Walker è scritta da Anna Fricke, coinvolta anche in veste di produttrice esecutiva nel progetto. Oltre a interpretare il protagonista, Jared Padalecki ne è anche produttore insieme a Dan Lin e Lindsey Liberatore per la Rideback. Il cast include inoltre Jeff Pierre, Keegan Allen, Mitch Pileggi, e Molly Hagan.

Ricordiamo che l'episodio pilota di Walker: Independence, il prequel con protagonista Katherine MacNamara, sarà disponibile per la visione nello stesso giorno, subito dopo la messa in onda della serie originale.