Supernatural è la miglior serie di The CW, secondo i fan

Supernatural si dimostra ancora una volta la serie più amata. Il longevo show con protagonisti Jensen Ackles e Jared Padalecki è risultato il vincitore del sondaggio indetto da TV Line per decretare la miglior serie tv di The CW, network americano di proprietà di WarnerMedia.

Jared Padalecki e Jensen Ackles discutono nel pilot di Supernatural

Per celebrare il quindicesimo anniversario di The CW, qualche settimana fa il sito TV Line ha dato il via a un torneo per incoronare la migliore serie originale di casa Warner andate in onda sul canale, con pesi massimi come Smallville, Arrow, One Tree Hill e The Vampire Diaries.

E proprio Smallville e Arrow sono stati gli show che Supernatural ha dovuto fronteggiare per poter essere eletto il preferito del pubblico.

La serie nata dalla fantasia di Eric Kripke (The Boys, Timeless) che ha visto i Fratelli Winchester combattere le forze del male per quindici lunghi anni, ha avuto la meglio su Clark Kent, Oliver Queen e colleghi, raccogliendo gran parte dei 500.000 voti del torneo.

Ma con una fanbase come quella di Supernatural, rinominata fin da subito SPN Family, come non aspettarselo?

E se tutto andrà per il meglio, nonostante l'addio alla serie principale lo scorso anno, presto potremo avere anche uno spin-off prequel intitolato The Winchesters.

Insomma, come al solito, si tratta di affari di famiglia!