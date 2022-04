Batwoman, The CW cancella la serie dell'Arrowverse dopo 3 stagioni

Niente più Batwoman. The CW ha deciso di cancellare la serie tv dell'Arrowverse con protagonista Javicia Leslie, la cui terza stagione si era da poco conclusa, ma non senza qualche incidente di percorso.

A comunicarlo è stata la showrunner Caroline Dries su Twitter, che da come scrive sembra aver ricevuto lei stessa la notizia solo poco prima.

"Ho appena ricevuto la triste notizia che #Batwoman non vedrà una quarta stagione" si legge infatti nel tweet "Sono a terra, ma piena di gratitudine. Che onore aver potuto realizzare 51 episodi. E quante persone brillanti e piene di talento che hanno contribuito a questa serie! Grazie ai produttori, al cast e alla crew. Grazie ai fan! Vi vogliamo bene!".

Non è chiaro se la cancellazione di Batwoman possa essere vista come primo di una serie di cambiamenti nell'Arrowverse e più in generale nel palinsesto del canale (nei giorni scorsi si parlava anche di una possibile cancellazione di The Flash), ma la notizia arriva dopo l'ufficializzazione dell'accordo tra Warner Bros. e Discovery, e in seguito ai rumor che l'emittente figlia di CBS possa passare a Nexstar (The CW, WarnerMedia e CBS si preparano a vendere il network?).

Certo, la produzione di Batwoman non è stata fra le più tranquille, tra l'abbandono di Ruby Rose e le lamentele verso la produzione e il resto del cast (e le conseguenti contro-accuse), ma ad oggi ancora non sappiamo davvero come è andata.

Cosa potrebbe voler dire tutto questo per l'universo televisivo DC?