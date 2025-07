Ritorno a Las Sabinas cambia orario e canale dal 7 luglio: ecco dove vederla

La serie spagnola di casa Disney non andrà più in onda nella stessa fascia. Dietro il cambio potrebbe esserci anche il peso degli ascolti non brillanti.

Novità in arrivo nella programmazione estiva di casa Rai. La serie spagnola Ritorno a Las Sabinas, targata Disney, subirà un cambiamento significativo: da lunedì 7 luglio 2025 verrà spostata da Rai 1 a Rai 2, con due episodi in onda ogni mattina alle 8:45, dal lunedì al venerdì.

Ritorno a Las Sabinas: tra rinvii e incastri nel palinsesto

Un cambio di rete e di fascia oraria che non passa inosservato, soprattutto per una soap che, nelle intenzioni iniziali, avrebbe dovuto accompagnare il pubblico della rete ammiraglia fino al ritorno de Il Paradiso delle Signore. La decisione sarebbe legata ai continui rimandi della messa in onda della prima puntata, inizialmente causata dagli speciali dedicati alla morte di Papa Francesco e alla nomina del suo successore.

Il difficile confronto con Il Paradiso delle Signore

Tali eventi hanno fatto slittare l'intera programmazione estiva della soap, che avrebbe dovuto concludersi su Rai 1 entro la fine del mese di agosto. Tuttavia, le nuove tempistiche avrebbero interferito con il ritorno delle repliche de Il Paradiso delle Signore, rendendo necessario un riposizionamento di Ritorno a Las Sabinas nel palinsesto.

Ritorno a Las Sabinas: Natalia Sánchez interpreta Esther

Ma dietro la motivazione di facciata si celerebbe un'altra verità: il reale motivo dello spostamento potrebbe essere legato agli ascolti deludenti registrati dalla soap spagnola. Fin dai primi episodi, Ritorno a Las Sabinas non sarebbe riuscita a reggere il confronto con la popolarissima serie italiana Il Paradiso delle Signore, né tantomeno a soddisfare le aspettative di Rai 1 in termini di share. Un copione già visto in passato con altre soap straniere che avevano tentato, senza successo, di rimpiazzare temporaneamente la fiction italiana di punta.

Cosa vedremo la prossima settimana su Rai 1

Nel frattempo, nella settimana compresa tra il 7 e il 12 luglio, Ritorno a Las Sabinas sarà sostituita da una selezione di best of del programma La Volta Buona. Non è escluso che a partire dal 14 luglio ci siano ulteriori novità. Una cosa è certa: Ritorno a Las Sabinas dovrà ora affrontare una nuova sfida su Rai 2, con una collocazione meno favorevole e un pubblico tutto da conquistare.