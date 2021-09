Supernatural, Rai4 accusata di omofobia dai fan della serie: "Castiel dice ti amo a Dean, non ti voglio bene"

Un'accusa di omofobia è piovuta su Rai4 dai fan di Supernatural: l'addio di Castiel a Dean Winchester, lo straziante I love you è stato tradotto con 'ti voglio bene', e non con 'ti amo'. Nella discussione è intervenuto su Twitter lo stesso interprete di Castiel.

Supernatural è stata la serie più longeva della CW, è terminata, negli Stati Uniti, il 19 novembre 2020, dopo 15 stagioni. I protagonisti della serie sono Jared Padalecki e Jensen Ackles, nei panni dei fratelli Sam e Dean Winchester. Co-protagonista è l'angelo Castiel, interpretato da Misha Collins. Nel 18° episodio della stagione 15, Castiel si sacrifica e nel momento dell'addio fa una dichiarazione d'amore a Dean. L'angelo, ricordando episodi del passato, dice che il minore dei fratelli Winchester lo ha cambiato per sempre: "l'unica cosa che voglio è qualcosa che so di non poter avere. Ma penso di saperlo adesso, la felicità è in quello che sei. Da quando ti ho tirato fuori dall'inferno, tu mi hai cambiato". A questo punto nella versione originale l'angelo pronuncia un ultimo "_I love you", che nel resto del mondo è stato tradotto con "Ti amo" mentre in Italia, dalla RAI, con un semplice "Ti voglio bene".

La dichiarazione d'amore di Castiel - perché di questo si tratta - in italiano ha completamente decontestualizzato il discorso di Misha Collins. Non sappiamo se si tratti di omofobia e censura, come sostengono i fan (che hanno anche lanciato una petizione per chiedere la rettifica) o se, semplicemente, chi ha tradotto la serie non aveva la minima idea dell'arco narrativo dei personaggi.

Dall'inglese, I love you si traduce spesso anche con ti voglio bene, a seconda del contesto, quindi non si può in effetti parlare di errore linguistico. Già in passato, però, sia gli autori di Supernatural, che lo stesso Misha Collins, avevano più volte chiarito che quella di Castiel era una dichiarazione d'amore in piena regola a Dean.

L'eco della polemica nata in Italia è arrivata negli Stati Uniti: Misha Collins, sempre molto attivo sui social, ha fatto un post su Twitter, nella caption ha scritto, in italiano "L'amore è amore in qualsiasi lingua", nel messaggio ha detto, sempre in italiano "ciao Italia, ti amo".