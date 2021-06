Supernatural, Jared Padalecki chiarisce con Jensen Ackles "Fratelli una volta, fratelli sempre"

Dopo aver esternato la propria delusione per non aver saputo prima della realizzazione del prequel di Supernatural, Jared Padalecki ha fatto sapere ai fan di aver chiarito con l'amico e collega Jensen Ackles, produttore del progetto.

All'inizio di questa settimana, è stato annunciato un prequel spin-off di Supernatural, intitolato The Winchesters e incentrato sui genitori di Sam e Dean, ovvero dei due protagonisti interpretati rispettivamente da Jared Padalecki e Jensen Ackles. Quest'ultimo ricoprirà il ruolo di produttore insieme a sua moglie Danneel. A quanto pare, però, Padalecki non sapeva assolutamente nulla del progetto ed ha letto la notizia soltanto quando questa è arrivata sui social e sul web.

Jared Padalecki ha infatti condiviso un tweet in cui esternava tutta la sua delusione per il prequel di Supernatural ed i fan di Supernatural si sono chiesti sin da subito se fosse successo qualcosa tra Padalecki e Ackles, considerata la profonda amicizia che li ha sempre legati l'uno all'altro. Dopo numerose polemiche, a placare gli animi è stato lo stesso Padalecki che è intervenuto sui social per dire che lui e Ackles sono attualmente in buoni rapporti "Jensen ed io abbiamo fatto una bella chiacchierata, come facciamo spesso, e le cose vanno assolutamente bene", ha twittato Padalecki, aggiungendo: "Lo show è all'inizio del processo e c'è ancora tanta strada da fare. Abbiamo percorso molte strade insieme, e a volte quelle maledette strade hanno dei dossi. I dossi però non ci fermano. Fratelli una volta, fratelli sempre".

Insomma, parole che non fanno che ribadire l'affetto che lega i due attori. Padalecki ne ha anche approfittato per invitare i suoi seguaci a comportarsi con rispetto e quindi ad evitare gli insulti sui social, in questo caso scaturiti da un fraintendimento. Ackles, dal canto suo, ha ritwittato il post, scrivendo: "Ti voglio bene Jared. Mi mancano quelle chiacchierate. So che sei impegnato, come me, ma sei ancora mio fratello. Mi manchi, amico".

The Winchesters seguirà John e Mary in una "storia d'amore epica e mai raccontata" che spiega come la coppia si è incontrata e "come hanno messo tutto in gioco non solo per salvare il loro amore, ma il mondo intero". In Supernatural, John e Mary sono stati precedentemente interpretati da Jeffrey Dean Morgan e Samantha Smith.