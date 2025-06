Tradimento, anticipazioni ultima puntata 27 giugno: Kahraman in terapia intensiva, Guzide trova suo figlio

Ultimo appuntamento con Tradimento prima dello stop: la dizi turca infatti, si fermerà per tornare a settembre e procedere verso il finale delle vicende della famiglia Yenersoy.

In questo prossimo episodio di venerdì 27 giugno, vedremo Guzide e Tarik trovare il loro figlio biologico. L'appuntamento è alle 14.10 su Canale 5. Ma scopriamo meglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Il giudice Guzide

Ipek era scappata di casa inscenando il proprio suicidio, con l'obiettivo di allontanare il padre da Guzide. Invece, scoperte le sue bugie, Sezai l'ha cacciata di casa e ha chiesto alla giudice di sposarlo. Come se non bastasse, la messinscena ha mandato su tutte le furie anche Oltan, che l'ha lasciata.

Intanto, è arrivato il giorno delle nozze tra Guzide e Sezai.

Anticipazioni 27 giugno: Kahraman in terapia intensiva, Guzide trova suo figlio

Locandina di Tradimento

Mentre Oylum portava i vestiti al fratello in cantiere, così che potesse cambiarsi e arrivare in tempo alla cerimonia, ha visto Kahraman finire sotto un mucchio di terra per salvare Ozan.

L'uomo viene così trasportato d'urgenza in ospedale, dove viene operato e gli verrà asportata la milza, Kharaman però, ha bisogno di rimanere sotto osservazione, perciò viene messo in terapia intensiva.

Nel frattempo, Guzide non ha mai rinunciato a trovare il figlio biologico. A differenza del passato, stavolta la ricerca ha un esito positivo: il risultato del test del DNA conferma che Dundar è figlio suo e di Tarik. Intanto Neva sta provando a consolare Ipek: dopo gli ultimi accadimenti, la ragazza è davvero distrutta.