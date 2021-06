Supernatural: Jensen Ackles annuncia il prequel, la reazione stupita di Jared Padalecki su Twitter

A sorpresa, Jensen Akcles e la moglie Danneel Ackles annunciano il prequel di Supernatural, The Winchesters, incentrato sui genitori di Dean e Sam Winchester. Ad accogliere la notizia, su Twitter la reazione stupita di Jared Padalecki, co-star di Supernatural, ignaro dell'esistenza del progetto.

Jared Padalecki e Jensen Ackles discutono nel pilot di Supernatural

Deadline riporta la notizia dell'accordo produttivo per The Winchesters, che sarà prodotto da Jensen Ackles con la moglie Danneel, guest star ricorrente di Supernatural. Ackles, attualmente impegnato sul set di the Boys dove interpreterà Soldier Boy, tornerà anche come interprete del prequel nei panni di Dean Winchester, narratore del nuovo show. Il tutto all'insaputa dell'amico e collega Jared Padalecki, che nella serie The CW interpretava il fratello di Dean, Sam Winchester.

Qualche ora dopo il lancio della notizia dell'arrivo del prequel, Padalecki ha preso la parola su Twitter mostrandosi genuinamente sorpreso. Nel suo post si legge:

"Amico. Sono felice per te. Avrei voluto sapere la notizia in un modo diverso da Twitter. Non vedo l'ora di vedere lo show, ma sono dispiaciuto che Sam Winchester non sia coinvolto in alcun modo".

Di fronte allo stupore dei fan, che hanno insinuato si trattasse di uno scherzo poco riuscito, Jared Padalecki ha ribattuto:

"No, non lo è. Questa è la prima volta che sento questa notizia. Sono stupito."

Secondo TVLine, Padalecki. star della serie reboot The CW Walker, avrebbe pubblicato un terzo tweet, poi cancellato, rivolto il co-produttore di Supernatural Robbie Thompson a cui scrive:

"Et tu brute? Wow. Hai fatto una cosa tremenda- #Bravo codardo."

Nell'annunciare il progetto prequel, Jensen Ackles ha dichiarato:

"Quando Danneel e io abbiamo formato la Chaos Machine Productions, sapevamo che la prima storia che volevamo raccontare era la storia di John e Mary Winchester, o meglio la storia delle origini di Supernatural. Ho sempre pensato che il mio personaggio, Dean, avrebbe voluto saperne di più sulla relazione dei suoi genitori e su come è nata. Quindi amo il pensiero di farci accompagnare in questo viaggio".

Il creatore di Supernatural Eric Kripke ha accolto positivamente la notizia twittando: "Quando @JensenAckles mi ha raccontato questa storia per la prima volta, mi è piaciuta. Lui e @DanneelHarris & @rthompson1138 sono le persone perfette per realizzarla. (L'altra persona perfetta è troppo impegnata a fare il ranger nel Texas.) Grazie per aver raccolto il testimone, ragazzi, il bocca al lupo. Orgoglioso di voi."