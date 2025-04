Harry Potter, Henry Cavill aveva fatto un provino per un ruolo: "Spero che nessuno pubblichi quei filmati"

Henry Cavill sfiorò il mondo magico di Harry Potter, tentando di ottenere un ruolo poi andato a un giovane e futuro attore prestato anche lui all'universo DC. Una scelta di casting, influenzata anche dall'età, che cambiò per sempre il destino di entrambi gli attori, portandoli su strade diverse ma ugualmente luminose tra cinecomic e saghe leggendarie. Ma per quale ruolo si era proposto e quale attore l'ha sostituito?

Henry Cavill a un passo dalla magia: il ruolo di Cedric sfumato

Quando nel 2005 Harry Potter e il Calice di Fuoco esplose al botteghino, conquistando oltre 890 milioni di dollari e imponendosi come il film più redditizio dell'anno, tra le tante novità che arricchirono il mondo magico, un volto in particolare colpì i fan: quello di Cedric Diggory, il valoroso Tassorosso scelto per il Torneo Tremaghi. Sebbene fosse già comparso brevemente come giocatore di Quidditch nel film precedente, fu solo in questo capitolo che Cedric trovò pieno spazio sullo schermo, portato alla vita da un giovanissimo Robert Pattinson. Eppure, quella parte avrebbe potuto avere un altro interprete: Henry Cavill.

Robert Pattinson in Harry Potter e il calice di fuoco

All'epoca un giovane talento in cerca della sua occasione, il futuro Superman tentò di ottenere il ruolo, ma - secondo voci mai ufficialmente confermate dal casting - fu considerato troppo adulto: a 21 anni, Cavill appariva meno credibile nei panni di uno studente di Hogwarts rispetto a Pattinson, di tre anni più giovane. "Sì, me lo ricordo, feci sicuramente l'audizione... e non andò a buon fine," ha raccontato Cavill di recente durante il podcast Happy Sad Confused. "Magari l'audizione fu ottima, magari un disastro. Di sicuro esiste un video da qualche parte che spero resti per sempre nascosto."

Il rifiuto di Cavill non fu un episodio isolato: qualche anno dopo, Stephenie Meyer, autrice di Twilight, ammise che dopo averlo visto ne La maschera di ferro, aveva desiderato lui come Edward Cullen. Cavill, però, non venne mai contattato: ancora una volta, il problema era l'età, troppo distante da quella di Kristen Stewart, allora appena diciassettenne. "Non sapevo che volessero scegliermi, e internet all'epoca non era quello di oggi, così l'ho scoperto solo dopo. Ho pensato: 'Ah, sarebbe stato bello'," ha commentato Cavill. Una curiosa ironia del destino ha voluto poi che Pattinson diventasse il nuovo Batman, mentre Cavill indossava il mantello di Superman: due carriere costruite sulle occasioni mancate, piccoli scarti di percorso che, come in un incantesimo imprevisto, finiscono per riscrivere intere storie di successo.