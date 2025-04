Un anime improbabile e sconosciuto sta scalando le classifiche di Prime Video

Un improbabile successo primaverile arriva da Amazon Prime Video: un anime fantasy con un titolo lunghissimo, ma che si è ritagliato un posto tra le serie più viste a livello globale.

L'anime fantasy che sta conquistando Prime Video

In un 2025 già affollato di titoli anime sulle principali piattaforme, c'è una produzione targata Prime Video ad attirare l'attenzione a sorpresa: From Old Country Bumpkin to Master Swordsman: My Hotshot Disciples Are All Grown Up Now and They Won't Leave Me Alone - un titolo che sembra uno scioglilingua, ma nasconde un'avventura fantasy dal passo deciso. Non è il solito isekai, nonostante le apparenze. Tratto da una serie di light novel di Shigeru Sagazaki e Tetsuhiro Nabeshima, l'anime prodotto da Passione e Hayabusa Film ha trovato terreno fertile tra gli spettatori asiatici, in particolare in Giappone, Thailandia e Taiwan. La storia si è insinuata tra le hit della piattaforma di Amazon, arrivando, il 21 aprile 2025, al quarto posto tra le serie più viste a livello mondiale, appena sotto corazzate come Reacher, The Wheel of Time e The Bondsman.

Mentre Crunchyroll e Netflix restano i pilastri dello streaming anime in Occidente, Prime Video si prende una rivincita silenziosa, spingendo un prodotto di nicchia verso la vetta della popolarità. L'adattamento animato della saga ha probabilmente sedotto gli spettatori grazie al suo sapore epico familiare e a un'estetica che strizza l'occhio ai più classici action-fantasy, pur mantenendo una sua identità. La narrazione, che ruota attorno a un maestro di spada tormentato dai suoi allievi ormai diventati fuoriclasse, pare aver colpito nel segno per ritmo e carisma. È un successo che potrebbe aprire la strada ad altre serie di questo tipo su Prime, dimostrando che anche una piattaforma meno tradizionalmente legata al mondo anime può sfornare titoli capaci di bucare lo schermo. E a quanto pare, anche le classifiche.