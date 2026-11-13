Avengers: Doomsday, il tragico passato di Doctor Doom conferma un'importante teoria dei fan

Il mistero che circonda Doctor Doom comincia finalmente a prendere forma. A poche settimane dall'arrivo di Avengers: Doomsday nelle sale, i Marvel Studios hanno svelato un particolare importante del passato del personaggio interpretato da Robert Downey Jr..

Dietro la sua sete di potere si nasconde una tragedia personale che potrebbe spiegare almeno in parte il suo odio nei confronti degli Avengers. E alcune delle ipotesi avanzate dai fan negli ultimi mesi sembrano aver trovato conferma.

Avengers: Doomsday, il trauma di Doctor Doom

Robert Downey Jr. interpreta Doctor Doom in Avengers: Doomsday

A raccontare qualcosa in più sul nuovo antagonista del Marvel Cinematic Universe è stato Joe Russo, che insieme al fratello Anthony ha diretto il film. Intervistato da Empire, il regista ha spiegato che Victor Von Doom porta con sé una ferita profonda, destinata a influenzarne il comportamento.

"È un padre che ha subito un trauma. Ha perso un figlio", ha dichiarato Russo, descrivendo il villain come una figura particolarmente inquietante, capace di ricorrere anche alle forme più oscure della magia pur di ottenere ciò che desidera.

Una rivelazione importante, perché fino a questo momento Marvel aveva lasciato nell'ombra gran parte della storia personale di Doom. Ora sappiamo che il personaggio ha affrontato la perdita di un figlio, anche se non sono stati forniti dettagli sulla sua identità o sulle circostanze della tragedia.

La notizia sembra inoltre dare ragione a chi, osservando il materiale promozionale, aveva ipotizzato che il risentimento del villain fosse legato alla scomparsa di una persona amata.

Resta invece esclusa un'altra teoria molto popolare: nonostante il ritorno di Downey Jr., Kevin Feige ha chiarito che Doctor Doom non è una variante di Tony Stark.

Doctor Doom e Scarlet Witch: cosa suggerisce il finale di VisionQuest

VisionQuest, una scena con Paul Bettany

Attenzione: il seguente paragrafo contiene spoiler sul finale di VisionQuest.

Le dichiarazioni di Russo diventano ancora più interessanti alla luce di quanto accaduto nell'ultimo episodio di VisionQuest.

Nella scena dopo i titoli di coda, Doctor Doom raggiunge Wanda Maximoff tra le macerie del Monte Wundagore e la risveglia, manifestando immediatamente l'intenzione di impossessarsi dei suoi poteri.

Il loro incontro potrebbe avere un significato che va oltre la magia. Anche Scarlet Witch conosce il dolore di perdere i propri figli, un'esperienza che l'ha spinta a compiere scelte terribili in Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Questa somiglianza apre uno scenario interessante: Doom potrebbe riconoscere in Wanda qualcuno capace di comprendere il suo dolore, oppure sfruttare quel legame per convincerla ad aiutarlo.

Nei fumetti Marvel esiste già un precedente significativo. In Avengers: The Children's Crusade, Scarlet Witch si ritrova coinvolta nelle trame di Doom mentre soffre di amnesia. Non è quindi da escludere che il film riprenda alcuni elementi di quella storia.

La morte del figlio di Doom è collegata a Endgame?

Captain America in Avengers: Endgame

La domanda più interessante riguarda però le responsabilità degli Avengers. E se la tragedia di Doom fosse una conseguenza delle loro azioni?

Tra le teorie più discusse c'è quella che collega la perdita del figlio agli eventi di Avengers: Endgame, in particolare ai viaggi nel tempo e alla decisione di Steve Rogers di rimanere nel passato.

Un'alterazione degli equilibri del Multiverso potrebbe aver avuto conseguenze devastanti sulla vita di Victor Von Doom. Per il momento, tuttavia, si tratta esclusivamente di speculazioni.

Un'altra possibilità è che il villain voglia utilizzare i poteri di Scarlet Witch per recuperare ciò che ha perduto, arrivando a modificare intere realtà pur di riavere suo figlio.

Quel che è certo è che Avengers: Doomsday, in arrivo nei cinema italiani il 16 dicembre 2026, presenterà un antagonista segnato da un dolore personale. Per scoprire come questa tragedia si intreccerà con il destino degli Avengers, però, bisognerà attendere l'uscita del film.