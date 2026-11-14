I crimini di Emily stasera su Rai 4: trama, cast e curiosità del thriller con Aubrey Plaza

Aubrey Plaza è una giovane donna schiacciata dai debiti e senza prospettive lavorative che finisce nel mondo delle truffe con carte di credito rubate. Un thriller tra riscatto, ambizione e criminalità.

Un thriller intenso e realistico che racconta il lato oscuro del sogno americano, tra difficoltà economiche, precarietà e criminalità. Stasera, sabato 14 novembre alle 21.20, Rai 4 trasmette I crimini di Emily, il film diretto da John Patton Ford con Aubrey Plaza. Una storia di sopravvivenza che si trasforma in una pericolosa discesa nel mondo delle truffe.

La trama: una spirale criminale per sopravvivere

Al centro della vicenda c'è Emily Benetto, una giovane donna che vive a Los Angeles e deve fare i conti con una situazione economica sempre più difficile. Schiacciata dai debiti e penalizzata da un precedente penale che le impedisce di trovare un impiego stabile, Emily si ritrova intrappolata in un sistema lavorativo che sembra non offrirle alcuna possibilità di riscatto.

Dopo una serie di colloqui andati male, accetta una proposta apparentemente semplice e redditizia: diventare una cosiddetta dummy shopper, ovvero acquistare prodotti costosi utilizzando carte di credito rubate. A introdurla in questo giro è Youcef, un uomo che la avvicina a un'organizzazione criminale ben strutturata. Quello che inizialmente sembra un modo per guadagnare denaro velocemente si trasforma presto in un'attività sempre più rischiosa.

I crimini di Emily: Aubrey Plaza in una scena

Emily scopre di avere una certa abilità nel gestire le truffe e, spinta dalla necessità di cambiare vita e dalla prospettiva di guadagni sempre maggiori, finisce per oltrepassare confini che sembravano impensabili. Tra ambizione, paura e desiderio di indipendenza, la protagonista si ritrova così coinvolta in una spirale criminale dalle conseguenze imprevedibili.

I crimini di Emily: il cast e i personaggi del film

A guidare il cast è Aubrey Plaza, che interpreta Emily Benetto in una delle prove più intense della sua carriera. Conosciuta soprattutto per i suoi ruoli ironici e spesso caratterizzati da un umorismo surreale, l'attrice si confronta qui con un personaggio decisamente diverso, complesso e tormentato, restituendone tutta la rabbia, la determinazione e la vulnerabilità.

Al suo fianco troviamo Theo Rossi, nel ruolo di Youcef, l'uomo che introduce Emily nel mondo delle truffe e con il quale nasce un rapporto destinato a diventare sempre più complicato. Megalyn Echikunwoke interpreta invece Liz, amica della protagonista, mentre nel cast figurano anche Gina Gershon, Bernardo Badillo, Jonathan Avigdori e Brandon Sklenar.

Theo Rossi (al volante) interpreta Youcef, Aubrey Plaza (di spalle, sul sedile del passeggero) interpreta la protagonista Emily Benetto

La regia e la sceneggiatura sono firmate da John Patton Ford, che con questa pellicola ha realizzato il suo primo lungometraggio.

Le curiosità del film con Aubrey Plaza

Tra gli aspetti più interessanti del film c'è il suo forte legame con la realtà. La storia affronta infatti temi molto attuali, come il peso dei debiti, la difficoltà di trovare un lavoro quando si hanno precedenti penali e le disuguaglianze di un sistema economico che può lasciare indietro chi non riesce a rispettarne le regole.

Il tema della precarietà lavorativa, degli stage non retribuiti e del peso schiacciante dei debiti studenteschi nasce direttamente dalle esperienze personali vissute dal regista prima di riuscire ad affermarsi nel mondo del cinema

Il film ha inoltre segnato un momento importante per Aubrey Plaza, che non è soltanto protagonista, ma figura anche tra i produttori del progetto. La sua interpretazione ha contribuito a mostrare un lato più drammatico e sfaccettato delle sue capacità recitative.

Presentato in anteprima al Sundance Film Festival, I crimini di Emily ha ottenuto ampi consensi per il suo ritmo serrato e per l'interpretazione drammatica di Aubrey Plaza, valendo a John Patton Ford la vittoria per la Miglior sceneggiatura d'esordio agli Independent Spirit Awards 2023.