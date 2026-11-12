Look Back: perché il rumore di una matita è il vero protagonista del film di Kore-eda

Disegnare è di solito un atto silenzioso e solitario. Eppure, sul grande schermo, il tratto sulla carta può acquisire una dimensione musicale decisiva ai fini del racconto. È attorno a questa intuizione che ruota il lavoro sonoro di Look Back, il film diretto da Hirokazu Kore-eda e tratto dal celebre manga di Tatsuki Fujimoto, la stessa mano dietro un'opera complessa e seguita come Chainsaw Man.

Intervistato durante Lucca Comics & Games, proprio all'interno della fedele ricostruzione della stanza del film, il regista ha spiegato come il suono legato all'atto del disegnare sia diventato il vero filo conduttore emotivo della pellicola.

L'importanza del suono

Rispondendo alla domanda su come sia riuscito a rendere un gesto normalmente silenzioso tanto musicale e centrale per l'audio del film, Kore-eda è partito dall'essenza stessa dell'opera originale: "Per me il fascino più grande del manga risiedeva nel fatto che tutte le emozioni - gioia, rabbia, dolore, allegria - e tutto ciò che un essere umano incontra nella vita venissero raccontati attraverso l'atto di disegnare". Da questa premessa è nata la scelta registica alla base del progetto: "Partendo da questo presupposto, il concetto iniziale è stato quello di esprimere quei cambiamenti non tanto attraverso il mutare delle espressioni, bensì attraverso il cambiamento del suono".

Un percorso acustico che accompagna passo dopo passo l'evoluzione della storia e dei personaggi: "Il suono incerto dei tratti di matita mina si trasforma man mano nel tratto deciso del pennino" racconta Kore-eda. "Poi diventano in due, e due tipi di suoni risuonano nella stanza trasformandosi in un momento piacevole, fino a tornare infine al digitale. Ho puntato a un'espressione in cui questo stesso cambiamento riuscisse a trasmettersi direttamente come un'emozione".

Di cosa parla Look Back

Look Back, nelle nostre sale dal 12 novembre, racconta infatti la storia del legame lungo oltre un decennio tra due ragazze accomunate dalla passione per il disegno. Alle elementari, Ayumu Fujino è una bambina estroversa e sicura di sé che pubblica strisce umoristiche sul giornalino scolastico, godendo dell'ammirazione dei compagni. La sua sicurezza crolla quando sullo stesso giornalino iniziano ad apparire le tavole di Kyomoto, una compagna di classe che non esce praticamente mai dalla propria stanza ma possiede un talento straordinario per gli sfondi.

Una scena del film

Dopo un intero anno passato a esercitarsi ossessivamente senza riuscire a eguagliarla, Fujino decide di arrendersi e smette di disegnare. Il giorno del diploma elementare, però, incaricata di portare l'attestato a casa di Kyomoto, la incontra di persona scoprendo che la ragazza, in realtà, è da sempre una sua grandissima ammiratrice.