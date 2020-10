Vincenzo De Luca è il Joker nel video deepfake delle proteste a Napoli

Siamo abituati a chiamarlo sceriffo, ma Vincenzo De Luca stavolta indossa i panni e il trucco del Joker interpretato da Joaquin Phoenix nel film di Todd Phillips. Si tratta ovviamente di un video deepfake che vede protagonista il Governatore della Campania, amato e odiato, ma soprattutto fortemente contestato sia sui social che durante le recenti e violente proteste a Napoli.

Mentre gli scontri di Napoli dividono l'Italia tra chi sostiene i manifestanti e chi li critica, Amarcord Produzioni, nota per rilasciare video con cui lavora col doppiaggio (e il relativo gioco di doppi sensi), ha rilasciato il video del Joker napoletano.

Nel video assistiamo alla scena finale in cui il Joker di Todd Phillips viene salvato dalla folla scatenata, una protesta che lui stesso ha causato attraverso le sue azioni "mascherate". Secondo i produttori di Amarcord, allo stesso modo Vincenzo De Luca simboleggia la miccia che avrebbe innescato le proteste di Napoli.

Le proteste di ieri infatti, hanno causato diversi disordini e danni al capoluogo campano: i manifestanti sono riusciti a superare lo sbarramento delle forze dell'ordine e hanno dato vita a scontri violenti con polizia e carabinieri.

Quella che doveva essere una manifestazione pacifica per esprimere il proprio dissenso per il coprifuoco, entrato in vigore ieri alle 23.00, si è ben presta dimostrata per la minaccia che in realtà nascondeva. Centinaia di persone si sono riunite in corteo a Largo San Giovanni Maggiore e da lì hanno ben presto dato vita a una guerriglia urbana.

L'inviato di Sky Paolo Fratter è stato aggredito mentre seguiva le proteste e insieme a lui anche i suoi due operatori sono stati rincorsi e malmenati da alcuni partecipanti alla manifestazione. L'aggressione è avvenuta mentre Fratter era in collegamento con lo studio, ed era stata preceduta da un crescendo di intromissioni, via via più aggressive, di manifestanti nella diretta. La situazione è però precipitata e Fratter è dovuto fuggire insieme all'operatore.

Il video di Vincenzo De Luca in versione Joker vuole far sorridere in un momento particolarmente delicato per la Campania e l'Italia tutta. Se nei mesi scorsi i proclami del Governatore della Campania avevano conquistato i social (anche a livello internazionale) le sue dichiarazioni sul lockdown hanno innescato polemiche violente.