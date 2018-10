Venom scalza Gli incredibili 2, primo anche al box office italiano!

La corazzata Venom ha la meglio anche al botteghino italiano e al debutto incassa ben 3 milioni 729 mila euro in 4 giorni di programmazione, con una media per sala di 6.659 euro su 560 sale. Il simbionte di Tom Hardy, protagonista del film di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Venom, non teme rivali e lancia la corsa di Sony al nuovo franchise che potrebbe vedere anche l'arrivo, prima o poi, dell'Uomo Ragno.

Venom scalza dal podio Gli Incredibili 2. Dopo due settimane in testa alla classifica degli incassi, la pellicola targata Disney/Pixar - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione de Gli Incredibili 2 - scende al secondo posto e incassa un altro milione e mezzo euro arrivando a un totale di 10.300.000 euro.

In terza posizione debutta un'altra pellicola d'animazione, Warner Bros. Smallfoot - Il mio amico delle nevi che apre incassando 837 mila euro da 367 sale, con una media per sala di 2.283 euro. Smallfoot rivisita la leggenda del Bigfoot con un rovesciamento di prospettiva, quando un giovane e brillante Yeti vuole dimostrare ai suoi simili l'esistenza degli esseri umani anche se non ne ha mai incontrato uno. La sua idea gli porterà fama ed una chance con la ragazza dei suoi sogni. Ma getterà anche in subbuglio la semplice comunità di Yeti, di fronte a ciò che potrebbe esserci nel mondo, al di là del loro villaggio innevato.

Leggi anche: Recensione Smallfoot - Il mio amico delle nevi: un film "al di sopra di ogni giudizio"

Prosegue il successo dell'horror The Nun - La vocazione del male, altro sequel della saga di The Conjuring, che alla terza settimana incassa 552 mila euro superando i 5 milioni complessivi.

In quinta posizione debutta il drammatico The Wife - Vivere nell'ombra che vede protagonisti Glenn Close e Jonathan Pryce. Al centro della trama una donna, moglie fedele di un famoso scrittore newyorkese, e la sua voglia di riscatto dopo aver sopportato per anni i tradimenti del marito. Il film apre incassando 449 mila euro da 210 sale, con una media per sala di 2.138 euro.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!