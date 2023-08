Venom 3: rivelato il nuovo villain del film

Dopo le molte speculazioni sull'identità del nuovo villain in Venom 3, ora è confermato che il cattivo è proprio Orwell Taylor, personaggio che nei fumetti vuole vendicare la morte del figlio morto a causa di Venom e sarà interpretato dall'attore di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Chiwetel Ejiofor, già tempo fa, infatti, era stata resa nota la sua presenza nel cast ma non il ruolo che avrebbe interpretato. Dopo un lungo periodo di mistero ora lo scooper Daniel Richtman ha annunciato che Ejiofor è stato scritturato per Venom 3 nel ruolo del villain protagonista Orwell Taylor del terzo episodio della saga dopo che Riz Ahmed ha interpretato il cattivo Carlton Drake nel primo film e Woody Harrelson ha vestito i panni di Carnage nel sequel del 2021.

Venom – La furia di Carnage: Tom Hardy in una scena del film

Da tempo si ipotizza che Orwell Taylor, ex generale dell'esercito degli Stati Uniti d'America insieme alla Giuria sarebbero i cattivi principali del terzo capitolo della saga. La Giuria è un gruppo messo su dall'ex generale unicamente per vendicarsi di Eddie Brock, che gli ha ucciso il figlio Hugh. Il gruppo è equipaggiato con potenti tute corazzate e tecnologie basate su alcuni modelli rubati ad Iron Man che li rendono indistruttibili. Inoltre, la Giuria dispone di blaster sonici e lanciafiamme e non è difficile immaginare che il governo possa aver incaricato il gruppo clandestino di eliminare Venom che rappresenta una minaccia per questi ultimi.

In ogni caso, è bene specificare che sulla trama di Venom 3 non si sa ancora niente di ufficiale. Nel nuovo film del franchise Tom Hardy torna a vestire i panni di Eddie e ha co-scritto la storia con Kelly Marcel prima che lei scrivesse la sceneggiatura mentre il regista Andy Serkis aveva già rivelato che non sarebbe tornato a dirigere Venom 3. Inoltre anche Juno Temple, la star di Ted Lasso fa parte del cast in un ruolo però ancora misterioso. Intanto ci sono già foto e video provenienti dal set, anche se Sony Pictures ha interrotto il lavoro sul set dopo l'annuncio dello sciopero degli attori. L'uscita di Venom 3 è prevista per il 12 luglio 2024.

