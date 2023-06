Venom 3: primo sguardo al ritorno di Tom Hardy in un video dal set

Tom Hardy è stato paparazzato sul set di Venom 3 indossando lo stesso outfit della scena post-credits di Spider-Man: No Way Home.

Sono emersi in rete alcuni video dal set di Venom 3, terzo capitolo del franchise Sony con Tom Hardy nei panni di Eddie Brock. Le riprese sono in corso in Spagna e alcuni fan hanno paparazzato l'attore mentre era intento a girare una scena in cui camminava per strada con lo stesso outfit indossato nella post-credits di Spider-Man: No Way Home.

I fan sui social hanno quindi ipotizzato che Venom 3 possa iniziare immediatamente dopo quella scena e che possano esserci altri riferimenti all'amichevole ragno di quartiere. Il film non ha ancora un titolo ufficiale, ma nei mesi scorsi era stato svelato il titolo di lavorazione: Orwell. Per molti potrebbe essere un riferimento al celebre autore George Orwell, ma è più probabile si tratti di Orwell Taylor, personaggio che nei fumetti Marvel cerca di vendicare la morte del figlio avvenuta proprio per mano di Venom.

Venom 3: Andy Serkis svela perché non sarà il regista del film

A proposito dell'incrocio tra Venom e Spider-Man si vocifera che il crossover sia stato impedito proprio dai Marvel Studios.

Cambio di regia per il terzo capitolo di Venom

Dopo aver diretto Venom 2, Andy Serkis non sarà più dietro alla macchina da presa per il terzo film. Al suo posto PEOPLE=/personaggi/kelly-marcel_242480/]Kelly Marcel[/PEOPLE], che ha scritto la sceneggiatura dei primi due film di Venom, e la filmmaker ha firmato anche il nuovo script basandosi su un'idea di Hardy.

Venom 3 arriverà nelle sale a ottobre 2024.