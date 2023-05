Venom 3: Chiwetel Ejiofor nel cast del film con Tom Hardy

Chiwetel Ejiofor, dopo aver recitato in Doctor Strange, farà parte del cast di Venom 3.

Il progetto sarà prodotto da Marvel e Sony, mentre la sceneggiatura è firmata da Kelly Marcel da una storia scritta insieme a Tom Hardy.

Il terzo capitolo della saga

Il film Venom 3 mostrerà nuovamente proprio Tom Hardy nel ruolo del protagonista.

La produzione non ha rivelato il ruolo affidato a Chiwetel Ejiofor che farà parte dei nuovi arrivi tra gli interpreti insieme a Juno Temple.

Kelly Marcel sarà anche regista e nel team della produzione ci sono anche Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal e Hutch Parker.

I primi due film di Venom hanno incassato oltre 1,36 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Venom - La Furia di Carnage, le due anime del film e il tema del doppio

L'impegno alla regia di Ejiofor

The Old Guard: una scena del film con Chiwetel Ejiofor

Chiwetel Ejiofor, prossimamente, sarà impegnato anche in veste di regista e sceneggiatore del film, tratto dal libro di Jeff Hobbs, The Short and Tragic Life of Robert Peace: A Brilliant Young Man Who Left Newark for the Ivy League, al cui centro troviamo la storia di Robert Peace, uno studente di Yale con una borsa di studio che raggiunge l'università dopo essere cresciuto in una zona piena di criminalità di Newark, nel New Jersey. Nel campus si specializza in biofisica molecolare e biochimica, lavorando in un laboratorio di ricerca sul cancro e sulle malattie infettive, mentre allo stesso tempo guadagna dalla vendita di marijuana. Se da una parte Peace si laurea con lode nel 2002, dall'altra la sua vita si sgretola quando viene ucciso in una sparatoria legata alla droga nel 2011.

Nel cast ci saranno Jay Will, Mary J. Blige, e Camila Cabello.