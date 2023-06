Venom 3: la produzione sta per prendere il via in Spagna

Tutto pronto per le riprese di Venom 3, nuovo capitolo del franchise Sony incentrato sull'alter ego di Eddie Brock (Tom Hardy).

Sembrerebbe essere tutto pronto per le riprese di Venom 3, nuovo capitolo del franchise Sony incentrato sull'alter ego di Eddie Brock, interpretato nuovamente da Tom Hardy. Stando a quanto riportato dal magazine Murcia Today la troupe del film è già arrivata nel comune di Carategna, in Spagna, per iniziare a girare.

Venom 3 non ha ancora un titolo ufficiale, ma nei mesi scorsi era stato svelato il titolo di lavorazione: Orwell. Per molti potrebbe essere un riferimento al celebre autore George Orwell, ma è più probabile si tratti di Orwell Taylor, personaggio che nei fumetti Marvel cerca di vendicare la morte del figlio avvenuta proprio per mano di Venom.

Venom 3: Andy Serkis svela perché non sarà il regista del film

Il Venom di Tom Hardy è apparso brevemente nella scena post-credits di No Way Home, ma il suo personaggio e lo Spider-Man di Tom Holland non si sono ancora del tutto ufficialmente incontrati. Si vocifera che il crossover sia stato impedito proprio dai Marvel Studios.

Ecco chi dirigerà Venom 3

Il terzo capitolo della storia di Eddie Brock sarà diretto da Kelly Marcel, che ha scritto la sceneggiatura dei primi due film di Venom, e la filmmaker ha firmato anche il nuovo script basandosi su un'idea di Hardy.

L'uscita nelle sale di Venom 3, salvo slittamenti dovuti allo sciopero degli sceneggiatori, è fissata a ottobre 2024.