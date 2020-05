Venom 2: Tom Hardy suggerisce ancora l'arrivo di Spider-Man con una foto sanguinosa

Tom Hardy non si arrende e torna a pubblicare una nuova immagine sanguinosa di Venom 2 che suggerisce la comparsa di Spider-Man: nella foto in questione vediamo Venom che divora letteralmente Spider-Man. La foto è poi scomparsa dall'account Instagram di Tom Hardy.

A new post of Tom Hardy on his IG have show the Venom killing Spider-Man! #Venom2 pic.twitter.com/gbAjW3W7Gu — MCU Source (@MCU_Source) May 3, 2020

Quando Marvel Studios e Sony erano in trattative per un nuovo accordo, Kevin Feige ha menzionato il fatto che lo Spider-Man di Tom Holland possa esistere in due universi differenti. Ancora non è chiaro come il Sony Pictures Universe dei personaggi Marvel entrerà in contatto con il Marvel Cinematic Universe, ma il primo trailer di Morbius ha rivelato la presenza di Michael Keaton nei panni di Adrian Toomis, alias Vulture.

Da tempo si susseguono i rumor sulla comparsa di Tom Holland nel franchise. Secondo alcune voci il suo Spider-Man avrebbe dovuto comparire già nel primo Venom, ipotesi poi smentita che ora si ripresenta per Venom: Let There Be Carnage e viene alimentata dalle strizzate d'occhio di Tom Hardy al pubblico.

Venom 2: la descrizione leaked del trailer conferma la presenza di Carnage

Qualche settimana fa l'attore infglese ha pubblicato un'immagine di Venom che uccide Spider-Man su Instagram per poi cancellarla prontamente. Adesso la storia si ripete. Quando avremo la conferma definitiva?

Diretto da Andy Serkis e scritto da Kelly Marcel, Venom: Let There Be Carnage vede il ritorno di Tom Hardy nel ruolo di Eddie Brock, Michelle Williams sarà ancora Anne Weying, Naomie Harris Shriek e Woody Harrelson interpreter il villain Carnage. L'uscita di Venom: Let There Be Carnage è fissata al 25 giugno 2021.