Venom - La Furia di Carnage, Andy Serkis su Spider-Man: "In alcune bozze dello script era più presente"

In Venom - La Furia di Carnage ci sarebbe potuto essere più Spider-Man secondo il regista Andy Serkis, o almeno, così prevedevano alcune bozze della sceneggiatura del film.

In una recente intervista con GQ, come riporta anche CBM, il regista di Venom - La furia di Carnage Andy Serkis è tornato a parlare dell'Arrampicamuri per eccellenza, e del cameo di Spider-Man nel film, spiegando che in realtà, alcune versioni dello script ne prevedevano un diverso (e più marcato) utilizzo.

"Era in dubbio fino a che punto si sarebbe spinto il coinvolgimento tra quei due mondi, il loro e il nostro" spiega Serkis, facendo molta attenzione alle parole che utilizza.

"C'erano delle bozze della sceneggiatura in cui era più presente, un po' più presente, quell'altro. L'innominabile" aggiungendo poi che il cameo di Tom Holland è stato scelto "con estrema attenzione".

Il regista ha poi proseguito, osservando che "lavorare per lungo tempo a queste cose, ti rende un po' un custode. Hai [in custodia] una parte di quell'IP per un preciso lasso di tempo".

"E credo che dobbiamo renderci conto del fatto che alla fine non sia un'esperienza autoriale. Per cui ti devi un attimo fermare e pensare a come agire, e riversare quanta più creatività possibile in quello che stai facendo, con la consapevolezza che stai badando a quel franchise solo per un periodo limitato di tempo, e che poi sarà nelle mani di qualcun altro" ha infine concluso.

Questo è quanto, dunque, sull'argomento Spidey in Venom - La Furia di Carnage, ma per il futuro... Chissà! Dopotutto, una fugace apparizione di Venom c'è stata nella scena post-credit di Spider-Man: No Way Home, e un terzo film di Venom è già in produzione. Cosa accadrà?