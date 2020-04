Venom 2: la descrizione leaked del trailer conferma la presenza di Carnage

Il trailer di Venom 2 dovrebbe approdare in rete molto presto, nel frattempo una descrizione leaked del promo è stata diffusa su Reddit, in un primo tempo in russo, confermando la presenza di Carnage nel video che, per adesso, rimane top secret.

Venom: una scena del film

Ecco quanto scovato su Reddit: il trailer si apre con il logo di Marvel e Sony, il frame successivo è un panorama di San Francisco, mentre qualcuno dice: "Un nuovo eroe protegge la città." Subito dopo vediamo dei bambini con indosso costumi di Halloween di fronte a una grande casa. Si apre la porta e un uomo dà loro dei dolcetti. Quest'uomo è Cletus Cassady, anche lui con indosso una maschera. Cletus dice: "Dolcetto o scherzetto", poi si toglie la maschera e vediamo che metà è il volto di Cassady e metà la faccia rossa di Karnazh con la bocca aperta e i denti acuminati. "Credo che sarà scherzetto" esclama, poi scoppia a ridere. Poi vediamo la polizia che dà la caccia a Cletus, che insegue Eddie Brock nella sua auto rossa. Un detective chiede a Brock dove sia Cletus. Nella scena seguente Eddie legge sul quotidiano che un orfanotrofio è bruciato, poi udiamo Cletus in voiceover dire: "Prendi le bugie degli altri - pura arte". Nella scena seguente Eddie cammina nella periferia di San Francisco e dice a Venom: "Finirà questo." Poi vediamo Brock trasformarsi in Venom, che tenta di entrare nella chiesa in cui si trova Cletus. La scena si fa scura e la voiceover di Cletus dice: "Il mio scopo è ben più che la morte." Il trailer si chiude con la polizia che spara a Cletus, lui si trasforma in qualcos'altro e l'agente di polizia inizia a urlare.

Venom 2: l'aspetto mostruoso di Carnage svelato in un leak?

Venom 2uscirà in sala il 2 ottobre 2020. Il film, diretto da Andy Serkis, vede nel cast Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams e Naomie Harris.