Morbius, nel trailer appare Michael Keaton: sarà Vulture?

Ha debuttato da pochissimo il primo trailer di Morbius, l'antieroe Marvel che sarò protagonista del prossimo film targato Sony Pictures, nel quale vediamo anche un cameo di Michael Keaton.

L'attore, infatti, è conosciuto anche per il ruolo di Vulture, villain che i fan hanno avuto modo di conoscere in Spider-Man: Homecoming. Nello specifico, nel trailer ufficiale a un certo punto una voce comincia a parlare con il Dott. Morbius, rivelandosi essere proprio quella di Michael Keaton: "Michael Morbius. Stanco di fare il bravo ragazzo, eh? Come va, dottore?"

L'attore appare quindi sullo schermo, apparentemente indossando una tuta EMT per interagire con il personaggio intepretato da Jared Leto. Non c'è stata alcuna conferma che Michael Keaton sarà presente in Morbius nei panni di Adrian Toomes, alias l'Avvoltoio, ma è difficile dopo aver visto questi particolari credere che non sarà così.

Al momento niente è stato confermato, infatti si sa ancora molto poco su Morbius che arriverà nelle sale a luglio 2020. Morbius racconterà di uno dei uno dei personaggi più enigmatici e tormentati della Marvel, l'antieroe Michael Morbius. Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa.