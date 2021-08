Venezia 78: le star più attese, da Kristen Stewart a Timothée Chalamet

Quali prestigiosi ospiti arricchiranno il tappeto rosso della di Venezia 78? Dopo l'edizione un po' sottotono a livello glamour dello scorso anno, il direttore Alberto Barbera - che, come da consuetudine, risponde su Twitter ai quesiti dei fan circa l'arrivo di questo o quel divo - ha promesso che non mancheranno i divi internazionali in presenza, con nomi di prestigio che includono Kristen Stewart, Timothée Chalamet e i premi Oscar Matt Damon e Penelope Cruz.

Ben Affleck

Roberto Benigni

Kristen Stewart

Jamie Lee Curtis

Anya Taylor-Joy

Isabelle Huppert

Benedict Cumberbatch

Kirsten Dunst

Olivia Colman

Oscar Isaac

Javier Bardem

Josh Brolin

Rebecca Ferguson

Timothée Chalamet

Denis Villeneuve

Toni Servillo

Claudio Santamaria

Elio Germano

Valeria Golino

Alba Rohrwacher

Jasmine Trinca

Silvio Orlando

Paolo Sorrentino

Gabriele Mainetti

Madres Paralelas : Penelope Cruz in una scena corale

L'attrice spagnola sarà protagonista della serata d'apertura della Mostra del Cinema di Venezia 2021 con Madres paralelas, e accompagnerà anche Competencia oficial. Damon sarà insieme all'amico Ben Affleck per la prima mondiale di The Last Duel, mentre Stewart sarà sul red carpet per Spencer, attesissimo film basato sulla vita di Lady Diana. Altro divo della serata inaugurale sarà il nostrano Roberto Benigni, uno dei due Leoni d'Oro alla carriera di quest'anno. L'altro andrà all'attrice Jamie Lee Curtis, che sarà in Sala Grande per l'anteprima del sequel horror Halloween Kills.

Altre presenze notevoli sul piano internazionale saranno Anya Taylor-Joy, Isabelle Huppert, Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Olivia Colman e Oscar Isaac, quest'ultimo al Lido con ben tre titoli. Uno di questi è l'atteso kolossal Dune, per il quale arriveranno in laguna anche Javier Bardem, Josh Brolin, Rebecca Ferguson e Timothée Chalamet, insieme al regista Denis Villeneuve.

Sul fronte italiano si prospettano tappeti rossi altrettanto memorabili con presenze del calibro di Toni Servillo, Claudio Santamaria, Elio Germano, Valeria Golino, Alba Rohrwacher, Jasmine Trinca e Silvio Orlando. Senza dimenticare i registi, come Paolo Sorrentino e Gabriele Mainetti.

La Mostra di Venezia si terrà dall'1 all'11 settembre, in presenza al Lido, con diverse misure di sicurezza, tra cui l'obbligo del Green Pass per accedere alle aree festivaliere e la capienza ridotta nelle sale. La giuria del concorso principale sarà presieduta dal regista coreano Bong Joon-ho, premio Oscar per Parasite.