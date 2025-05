Kristen Stewart sul suo esordio alla regia The Chronology of Water: "È come vedere un figlio all'asilo"

Kristen Stewart ha compiuto il suo esordio alla regia di un lungometraggio con The Chronology of Water e, al Festival di Cannes, ha spiegato gli ostacoli affrontati.

Kristen Stewart è arrivata al Festival di Cannes per presentare, nella sezione Un Certain Regard, il film The Chronology of Water, il suo esordio alla regia di un lungometraggio.

Il progetto è tratto dall'autobiografia di Lidia Yuknavitch e ha come protagonista Imogen Poots nel ruolo di una donna che affronta abusi e un inferno personale, imparando come usare l'arte per affrontare i traumi e superarli.

L'errore compiuto dalla star

Durante l'evento Breaking Through the Lens, Kristen Stewart ha ammesso che forse ha sbagliato nell'annunciare la sua intenzione di dirigere il film nel 2018, considerando che i progetti possono richiedere anche un decennio prima di essere completati.

La star ha tuttavia sottolineato di essere felice della sua scelta di dichiarare nel 2024 che non avrebbe recitato fino a quando non sarebbe riuscita a completare The Chronology of Water.

Kristen ha dichiarato: "Grazie al cielo mi sono imposta perché se non lo avessi fatto non sarebbe accaduto... Ho dovuto fare una specie di scenata pubblica pur di poterlo realizzare".

Il produttore francese Charles Gillibert l'ha poi convinta ad andare in Europa per produrre il film.

Stewart ha quindi sottolineato: "Ho guardato il mio film... Si tratta di un parere personale e soggettivo. Lo amo. Tutti possono avere il proprio rapporto con il film, ma quando l'ho visto mi è sembrato di essere impegnata a guardare mio figlio in un asilo. Mi fa ridere, mi entusiasma". L'attrice e regista ha quindi ribadito che il lungometraggio si rivolgerà a molte persone e porta sul grande schermo le esperienze vissute dalle donne: "Si può mettere vita e morte nella stessa frase".

La scelta di Imogen Poots

Kristen ha quindi spiegato di non aver mai pensato di recitare nel progetto e di non essere una delle persone la cui presenza nel cast ha il potere di far ottenere i finanziamenti a un progetto: "Imogen era semplicemente l'unica persona che poteva interpretare questo personaggio. Io non sono adatta. Mi piacerebbe recitare in qualcosa che ho diretto e lo farò presto".