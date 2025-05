Kristen Stewart contro la visione maschilista del cinema: "Chiunque può fare film, se ha qualcosa da dire"

Kristen Stewart è una delle grandi star di Hollywood presenti in questi giorni al Festival di Cannes. L'attrice è arrivata sulla Croisette per presentare il suo primo film da regista, The Chronology of Water.

La star ritiene di essersi dovuta confrontare con un'aria di superiorità nel mondo del cinema per poter realizzare il suo primo film da regista, in quanto donna.

Kristen Stewart critica il sistema maschilista del cinema

"Esiste questa cavolata assurda secondo cui devi avere esperienza o una sorta di abilità tecnica [per poter girare un film]" ha spiegato Stewart "Ed è un modo per proteggere il sistema. È una vera visione maschilista".

Kristen Stewart in una scena di Spencer

L'attrice ha spiegato:"Come se fosse qualcosa di difficilissimo da fare. Chiunque può fare un film, se ha qualcosa da dire". Kristen Stewart ha scelto Lettonia e Malta per girare, spiegando con veemenza di aver deciso di non lavorare negli USA.

L'attacco di Kristen Stewart a Trump e ai limiti imposti dagli uomini

"Ho evitato prontamente l'America, quel figlio di p*a. Ma non c'è quantità di apprendimento o abilità che tenga, è solo una stronzata" ha ribadito Stewart "Se ti senti semplicemente autorizzato a comunicare e quindi ad attingere a qualcosa che vuole venire fuori, un film arriverà. Non sarebbe dovuto passare così tanto tempo... E non vedo l'ora di fare il prossimo".

Imogen Poots in una scena di Una fragile armonia

The Chronology of Water racconta la storia di una donna, Lidia Yuknavitch, che cerca di superare un passato di abusi e tossicodipendenza, grazie alla scrittura e al nuoto. Il film racconta il suo percorso di crescita per avere voce e libertà attraverso i suoi ruoli di insegnante, scrittrice e madre.

Nel cast del film Imogen Poots, Thora Birch, Earl Cave, Michael Epp, Susannah Flood, Kim Gordon, Jim Belushi Julienne Restall e Tom Sturridge.