Venezia 2023: Ferrari, Challengers, Povere Creature! e Priscilla tra i possibili film in programma

Le ipotesi riguardanti i film che verranno presentati in anteprima a Venezia 2023 iniziano a diffondersi e Variety ha aggiunto a Ferrari, la cui presenza sembra quasi sicura, altri titoli che sarebbero in lizza per entrare nel programma della Mostra del Cinema.

La selezione dovrebbe essere annunciata tra circa un mese e fuori concorso dovrebbe esserci Challengers, la nuova opera diretta da Luca Guadagnino con star Zendaya.

I titoli in arrivo alla Mostra del Cinema di Venezia

Le fonti del sito sostengono che in concorso dovrebbero esserci Michael Mann con Ferrari, la cui presenza a Venezia era stata "confermata" da un produttore durante il festival di Cannes, Sofia Coppola con Priscilla, Pablo Larrain con El Conde, Yorgos Lanthimos con il film Povere Creature!, e Michael Franco con Memory.

I filmmaker avrebbero ricevuto l'invito a presentare i propri lungometraggi in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.

Luca Guadagnino con Challengers, Woody Allen con Coup de Chance, Luc Besson con DogMan, e Tim Kroger con The Theory of Everything sarebbero inoltre tra i potenziali titoli fuori concorso.

I dettagli dei film

El Conde mostra Augusto Pinochet, interpretato da Alfredo Castro, come un vampiro.

Priscilla racconta invece la storia della moglie di Elvis Presley e ha come star Cailee Spaeny e Jacob Elordi.

Povere creature! è la nuova collaborazione tra Emma Stone e Lanthimos. L'attrice premio Oscar ha la parte di Belle Baxter, una donna che viene riportata in vita, ma con il cervello di un neonato. Nel cast anche Willem Dafoe, Mark Ruffalo, Christopher Abbott e Margaret Qualley.

Ferrari mostrerà Adam Driver nel ruolo di Enzo Ferrari e nel cast ci sono anche Penelope Cruz, Shailene Woodley, Patrick Dempsey e Jack O'Connell.

Jessica Chastain è invece la protagonista di Memory, la cui trama è avvolta dal mistero, accanto a Peter Sarsgaard.

Challengers racconta una complicata storia d'amore ambientata nel mondo del tennis.

Coup de chance è un thriller romantico girato a Parigi con star Valerie Lemercier, Niels Schneider, Lou de Laage, Elza Zylberstein e Melvil Poupad.

DogMan, che potrebbe essere anche in concorso, ha come star Caleb Landry Jones nel ruolo di Douglas, un uomo che ha subito degli abusi da bambino ed è stato gettato dal padre in mezzo ai cani, che sono diventati i suoi alleati.

The Theory of Everything, infine, è un progetto in bianco e nero in stile Hitchcock e dovrebbe essere presentato in concorso.