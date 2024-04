Ferrari: su Amazon la versione 4K (Bd 4K + Bd Hd) è attualmente in sconto

Fin dai primissimi annunci e germogli di questo progetto cinematografico, Ferrari ha dato tantissimo di cui parlare e discutere al pubblico generalista e appassionato di cinema. L'idea di trasporre la vita di Enzo Ferrari sul grande schermo, o attraverso le immagini, non è nulla di nuovo, intendiamoci, ma il coinvolgimento di nomi del calibro di Michael Mann, Adam Driver e Penelope Cruz ha incuriosito fin da subito e spostato l'attenzione di tutti verso il cinema e il risultato che ne sarebbe venuto fuori. Contrariamente a qualsiasi previsione, il lungometraggio in questione ha raccolto pareri contrastanti, contribuendo ad approfondire un lato caratteriale del suo protagonista, e preferendo analizzarne le gesta e i momenti privati durante una fase della sua esistenza non troppo facile e tormentata.

Il risultato generale ha comunque lasciato un segno nel pubblico al cinema, prima, e in seguito a casa, data l'uscita del film su Prime Video.

Ferrari in edizione 4K (Bd 4K + Bd Hd) su Amazon

Su Amazon, è possibile trovare una breve introduzione strettamente connessa con le dinamiche narrative di Ferrari, così da cominciare a farvi un'idea.

Se fan di Enzo Ferrari e della sua storia, anche oltre la carriera che ha costruito nel tempo, Ferrari farà sicuramente al caso vostro, concentrandosi sulle dinamiche private di un uomo e un mito intramontabili fra gli appassionati. Pur con tutti i suoi limiti, una versione del genere di Ferrari è sicuramente qualcosa d'imperdibile per chi ha apprezzato il film e le scelte in questo senso di Michael Mann.