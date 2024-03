Ferrari con Adam Driver stasera su Sky Cinema: Trama, cast e recensione del film di Michael Mann

Stasera su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW va in onda Ferrari: Trama, cast e recensione del biopic su Enzo Ferrari

Ferrari arriva stasera 15 marzo in prima TV alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW. Il film diretto da Michael Mann illustra la storia di Enzo Ferrari, creatore delle leggendarie auto da corsa dall'iconico colore rosso. La pellicola è stata sceneggiata da Troy Kennedy-Martin, la colonna sonora è di Daniel Pemberton. Trama, cast, curiosità e recensione del lungometraggio. Ferrari è disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Ferrari: una foto dal set

Ferrari

Ferrari è l'adattamento cinematografico della biografia del 1991 Enzo Ferrari: The Man and the Machine scritta da Brock Yates.

Le riprese sono iniziate ad agosto 2022 e sono terminate a fine ottobre. Presentato in concorso all'80ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia il 31 agosto 2023, Ferrari è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 14 dicembre 2023.

Il cast di Ferrari all'80esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia

Trama

Il biopic è ambientato a Modena, nel 1957 e illustra la storia di Enzo Ferrari, famoso in tutto il mondo per aver creato le leggendarie auto da corsa dall'iconico colore rosso "Ferrari".

Ex pilota, Ferrari è diventato costruttore di auto da corsa, ma sta attraversando un momento di crisi personale e professionale. L'azienda che ha creato dieci anni prima dal nulla, portando la Ferrari a essere una delle scuderie di auto da corsa più famose al mondo è in grave difficoltà.

A complicare ulteriormente le cose e a rendere la vita difficile c'è anche una frattura nel suo matrimonio con sua moglie Laura dopo la morte di Dino, loro figlio e la scoperta di Piero, il figlio avuto da un'altra donna. In cerca di riscatto, il Drake decide di puntare tutto su una gara di velocità che si disputa in Italia: la leggendaria Mille Miglia.

Interpreti e personaggi

Location

Le riprese sono state fatte nei comuni di Brescia Fiorano Modenese, Maranello, Modena, Novellara, Reggio Emilia e Parma. Altre location individuate sono in Abruzzo nelle aree montane del Gran Sasso e di Campo Imperatore.

Recensione e Critica

Su Movieplayer potete leggere la nostra recensione di Ferrari. (2,5 stelle su 5).

Ferrari è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 72% sul 100% mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.5 su 10.