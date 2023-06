Challengers: Zendaya è una tennista nel trailer del nuovo film di Luca Guadagnino

Warner Bros Pictures ha condiviso il primo trailer del film Challengers, la nuova opera diretta da Luca Guadagnino con star Zendaya, Mike Faist e Josh O'Connor.

Nel video vengono introdotti i tre protagonista: una campionessa di tennis che si ritrova coinvolta sentimentalmente con due colleghi. Dopo un infortunio, tuttavia, la sua vita cambia totalmente.

I primi dettagli del film

Challengers arriverà a settembre nelle sale italiane, mentre negli Stati Uniti la data prevista per il debutto è stata fissata per il 15 settembre.

La presentazione del film sembra quindi destinata ad avvenire durante il Festival di Venezia e/o Toronto.

Il film è diretto da Luca Guadagnino e ha come protagonisti Zendaya, Mike Faist e Josh O'Connor.

Zendaya si è sottoposta a un allenamento di tre mesi per il suo ruolo di tennista in Challengers

La sinossi

Dal visionario regista Luca Guadagnino arriva Challengers, con protagonista Zendaya nel ruolo di Tashi Duncan, un'ex prodigio del tennis diventata allenatrice: una forza della natura che non ammette errori, sia dentro che fuori dal campo. Sposata con un fuoriclasse reduce da una serie di sconfitte (Mike Faist - West Side Story), la strategia di Tashi per la redenzione del marito prende una piega sorprendente quando quest'ultimo deve affrontare sul campo l'oramai rovinato Patrick (Josh O'Connor - The Crown), un tempo suo migliore amico ed ex fidanzato di Tashi. Mentre il loro passato e il loro presente si scontrano e la tensione sale, Tashi dovrà chiedersi quale è il prezzo della vittoria.