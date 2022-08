Venezia 2022: White Noise di Noah Baumbach apre le danze al Lido

White Noise di Noah Baumbach inaugura la 79° Mostra di Venezia e dà il via alla giostra di star in arrivo al Lido, si comincia con Adam Driver, Jodie Turner-Smith e Greta Gerwig.

La 79 Mostra del Cinema di Venezia 2022 apre i battenti all'insegna del cinema intellettuale. Cresce l'attesa per il film di apertura, il sofisticato White Noise di Noah Baumbach, che attirerà a Venezia le prime star internazionali.

White Noise: Greta Gerwig in una scena del film

Sono attesi al Lido oggi Adam Driver, Jodie Turner-Smith e Greta Gerwig, compagna di vita di Noah Baumbach. Terribile ed esilarante, poetico e assurdo, ordinario e apocalittico, White Noise racconta i tentativi di una famiglia americana moderna di affrontare i conflitti della vita quotidiana e allo stesso tempo comprendere i misteri universali dell'amore, della morte e della felicità in un mondo pieno di incertezza. Basato sul romanzo di culto di Don DeLillo, White Noise è uno dei colpi da maestro piazzati da Netflix in concorso insieme a Blonde di Andrew Dominik e Bardo, False Chronicle of A Handful of Truths di Alejandro G. Inarritu.

Nel programma della prima giornata di Venezia 2022 troviamo anche il film di apertura della sezione Orizzonti, Princess di Roberto De Paolis con lino Musella, Maurizio Lombardi e Salvatore Striano. Princess è una giovane clandestina nigeriana che vende il proprio corpo ai margini di una grande città. Per sopravvivere deve fiutare l'odore dei soldi, schivare pericoli e sentimenti, un cliente dopo l'altro, senza soluzione di continuità. Finché un giorno litiga con le amiche con cui condivide la strada e incontra un uomo che sembra volerla aiutare. Ma è soltanto da sola che Princess potrà salvarsi.

Al via oggi anche la sezione parallela della Mostra, Giornate degli Autori, con il documentario di Mark Cousins Marcia su Roma, aa cui ha collaborato Alba Rohrwacher, e Dirty, Difficult, Dangerous del libanese Wissam Charaf.