Nessuno ti salverà è il film più 'confuso' del 2023 secondo i dati di ricerca di Google

I nuovi dati di ricerca di Google hanno rivelato quali programmi TV e film hanno messo maggiormente in difficoltà gli spettatori per via delle trame confuse e incomprendibili, e i risultati sono sorprendenti.

Nuovi dati di ricerca di Google rivelano quali sono i film e le serie TV che più hanno confuso gli spettatori nel 2023. Questo elenco, che riguarda gli utenti degli Stati Uniti, è stato generato selezionando le ricerche di tendenza con la parola "spiegato" al loro interno. In base a questi termini, le ricerche che sono risultate in testa in termini di tendenza riguardano la serie Silo, i film The Menu, Nessuno ti salverà, Rumore bianco e Reptile, ma anche il finale di Loki 2.

Perché Nessuno ti salverà è il film più confuso del 2023

Nessuno ti salverà: una scena del film

Dei film e serie tv appartenenti a questa lista che ha creato dubbi negli spettatori, due sono uscite del 2022: The Menu e Rumore bianco. Anche se The Menu presenta una svolta scioccante che ha sbalordito i fan, è comunque impressionante che il film sia rimasto una ricerca di tendenza fino al 2023. Ciò significa che è rimasto particolarmente impresso nella mente del pubblico battendo altri importanti film horror del 2023 quali M3GAN, Five Nights at Freddy's e Talk To Me, a quanto pare molto meno confusi.

Basandosi sui dati delle ricerche, Nessuno ti salverà è il film più confuso del 2023. Film horror di fantascienza di Brian Duffield, si è rivelato un enorme successo di pubblico dopo essere stato distribuito in streaming su Disney+ a settembre. La maggior parte del film, privo di dialoghi, è una storia di sopravvivenza filtrata attraverso lo sguardo della protagonista Brynn (Kaitlyn Dever). Cioè, quasi fino alla fine, quando Brynn entra in una sequenza di danza e sembra vivere in un mondo idealizzato in cui un'invasione aliena fa da sfondo a una città serena. Questo finale ambiguo, e un colpo di scena legato al passato di Brynn, che potete approfondire leggendo la nostra recensione di Nessuno ti salverà, sono stati sufficienti a scatenare la ricerca degli utenti su Google.