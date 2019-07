Venezia 2019: Joker in anteprima mondiale al Festival!

Presentato il programma del Festival di Venezia 2019, i fan hanno appreso con gioia che Joker sarà presentato in concorso in anteprima mondiale!

Joker sarà a Venezia 2019. l'atteso stand alone originale diretto da Todd Phillips e interpretato da Joaquin Phoenix, sarà presentato in concorso e in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema. Lo ha annunciato la Biennale di Venezia questa mattina, insieme agli altri film in cartellone al festival.

Joker, che arriverà nelle sale italiane a partire dal prossimo 3 ottobre, è incentrato sulla figura dell'iconico villain ed è uno standalone originale, diverso da qualsiasi altro film tratto dai comics apparso sul grande schermo fino ad ora. L'esplorazione di Phillips su Arthur Fleck (Phoenix), un uomo profondamente turbato e ignorato dalla società, non è soltanto uno studio crudo e affascinante del personaggio, ma una storia più ampia che si prefigge di lasciare un insegnamento, un monito.

Joker: Joaquin Phoenix in fuga per le scale

Il tre volte candidato all'Oscar Joaquin Phoenix ("The Master", "Quando l'amore brucia l'anima", "Il Gladiatore") è il protagonista del film al fianco del premio Oscar® Robert De Niro ("Toro scatenato", "Il Padrino - Parte II") nei panni di Franklin. Fanno parte del cast anche Zazie Beetz ("Deadpool 2"), Frances Conroy (le serie TV "American Horror Story", "Castle Rock" di Hulu), Marc Maron (le serie TV "Maron", "GLOW"), Bill Camp ("Red Sparrow", " Molly's Game"), Glenn Fleshler (le serie TV "Billions", "Barry"), Shea Whigham ("First Man - Il primo uomo", "Kong: Skull Island"), Brett Cullen ("42 - La vera storia di una leggenda americana", "Narcos" di Netflix), Douglas Hodge ("Red Sparrow", "Penny Dreadful" in TV) e Josh Pais (l'imminente "Motherless Brooklyn", "Insospettabili sospetti").

Joker: il poster del film con Joaquin Phoenix

Il candidato all'Oscar Phillips ("Borat", la trilogia di "Una notte da leoni") dirige il film in concorso a Venezia 2019 da una sceneggiatura che ha scritto insieme all'autore candidato all'Oscar Scott Silver ("The Fighter"), basato sui personaggi di DC. Joker è prodotto da Phillips e dal candidato all'Oscar Bradley Cooper ("A Star Is Born", "American Sniper") con la loro Joint Effort, e dalla nominata all'Oscar® Emma Tillinger Koskoff ("The Wolf of Wall Street"). I produttori esecutivi sono Michael E. Uslan, Walter Hamada, Aaron L. Gilbert, Joseph Garner, Richard Baratta e Bruce Berman.

Dietro le quinte, Phillips è stato affiancato dal direttore della fotografia Lawrence Sher ("Godzilla II King of the Monsters", la trilogia di "Una notte da leoni"), lo scenografo Mark Friedberg ("Selma - La strada per la libertà", "The Amazing Spider-Man 2 - il potere di Electro"), il montatore Jeff Groth ("Trafficanti", "Una notte da leoni III") e il costumista premio Oscar® Mark Bridges ("Il filo nascosto", "The Artist"). Musiche di Hildur Guðnadóttir ("Soldado"). Warner Bros. Pictures presenta, in collaborazione con Village Roadshow Pictures e BRON Creative, una produzione Joint Effort, un film di Todd Phillips: "Joker", arriverà nelle sale italiane a partire dal 3 ottobre 2019 e sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures.