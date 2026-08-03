One Piece: Valentino Rossi si veste da Trafalgar Law e realizza il "sogno" di Eiichiro Oda

Valentino Rossi ha sorpreso i fan presentandosi in cosplay come Trafalgar D. Water Law durante una festa a tema. Un omaggio speciale, perché il celebre personaggio di One Piece è stato realmente ispirato dal Dottore, come confermato negli anni dal creatore del manga, Eiichiro Oda.

Per anni è stata una delle curiosità più amate dai fan di One Piece e del Motomondiale. Ora quel legame si è trasformato in un'immagine destinata a fare il giro del web: Valentino Rossi ha indossato i panni di Trafalgar D. Water Law, il celebre "Chirurgo della Morte" creato da Eiichiro Oda.

Il personaggio di Law è nato anche grazie a Valentino Rossi

Il cosplay è stato sfoggiato durante una festa a tema insieme agli amici e ai piloti della VR46 Academy, dando vita a un piccolo sogno per gli appassionati dell'opera. Anche perché che esista un collegamento tra Valentino Rossi e Trafalgar Law non è soltanto una teoria dei fan.

Negli anni Eiichiro Oda ha confermato di essersi ispirato anche al campione italiano per l'aspetto del personaggio, uno dei protagonisti più amati dell'universo di One Piece.

La somiglianza è stata notata fin dalla prima apparizione di Law: il taglio del viso, le basette e alcuni tratti dell'espressione ricordano infatti quelli del nove volte campione del mondo. Molti fan hanno inoltre individuato alcune affinità caratteriali, come il carisma, l'intelligenza strategica e un atteggiamento capace di alternare ironia e grande determinazione.

Per questa occasione Valentino Rossi ha ricreato il look iconico del personaggio con grande attenzione. Non mancavano il caratteristico cappello bianco maculato, la lunga spada e i tatuaggi che contraddistinguono Trafalgar Law, trasformando il Dottore in una versione sorprendentemente credibile del celebre pirata.

Accanto a lui era presente anche il fratellastro Luca Marini, che ha scelto invece di interpretare Donquijote Doflamingo, uno degli antagonisti più iconici dell'opera di Oda.

Le fotografie della serata hanno rapidamente conquistato gli appassionati di anime e manga, che da anni seguono con entusiasmo questo curioso legame tra il campione italiano e il mondo di One Piece.

Un omaggio che chiude idealmente il cerchio

L'aspetto più curioso della vicenda è il modo in cui questo scambio di omaggi si è sviluppato nel tempo. Da una parte Oda ha preso ispirazione da Valentino Rossi senza farne un'operazione pubblicitaria, raccontandolo soltanto anni dopo in risposta alle domande dei lettori. Dall'altra, Rossi ha ricambiato con un cosplay realizzato per una semplice festa tra amici, senza eventi ufficiali né iniziative promozionali.

Un gesto spontaneo che ha divertito la community e che ha riportato d'attualità una richiesta che circola da tempo tra gli appassionati.

Da anni una parte del fandom immagina Valentino Rossi nei panni di Trafalgar Law anche nel live action di One Piece prodotto da Netflix. L'idea è nata proprio dalla somiglianza riconosciuta dallo stesso Oda, anche se al momento non esiste alcuna indicazione che il campione possa entrare davvero a far parte del cast della serie.

Resta però un'immagine simbolica che ha conquistato gli appassionati: il pilota che ha ispirato uno dei personaggi più amati di One Piece ha finalmente deciso di vestirne i panni, ricambiando con ironia un omaggio nato dall'altra parte del mondo.