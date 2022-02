Uncharted scuote il box office italiano con un debutto da 2,4 milioni di euro

Felice debutto per Uncharted, che conquista la vetta del box office italiano con 2,4 milioni di euro, mentre Spider-Man: No Way Home resiste ancora in quinta posizione.

Uncharted: Tom Holland, Mark Wahlberg e Sophia Ali in una scena del film

Una ventata di ossigeno al box office italiano in grave crisi arriva dal debutto di Uncharted, nuova avventura ispirata a un videogame di successo e interpretata dalla star Marvel Tom Holland che domina il botteghino con 2,4 milioni di euro raccolti in 436 sale. Le avventure di Nathan Drake conquistano il pubblico, come segnala anche la nostra recensione di Uncharted, che vede un giovane Nathan Drake impegnato a vivere delle incredibili avventure accompagnato dal mentore Victor Sullivan(Mark Wahlberg). Nel cast anche Antonio Banderas e Tati Gabrielle.

Uncharted, Tom Holland: "Nel film ho dovuto imparare a muovermi come un uomo, non più come un ragazzino"

Assassinio sul Nilo: Gal Gadot e Ali Fazal in una scena del film

L'ex numero uno, Assassinio sul Nilo, è ora secondo con un incasso di 1,1 milioni di euro che portano il murder mystery a superare i 3,5 milioni in due settimane. Un vero successo per la pellicola diretta e interpretata da Kenneth Branagh con Gal Gadot, Armie Haammer, Annette Bening, Russell Brand e Letitia Wright. Come si legge nella recensione di Assassinio sul Nilo, Kenneth Branagh torna nei panni dell'iconico detective Hercule Poirot per risolvere un nuovo intricato delitto che si è consumato durante una crociera in Egitto.

Assassinio sul Nilo: cosa cambia (e perché) nel film di Kenneth Branagh

Felice debutto per Ennio, intenso documentario di Giuseppe Tornatore che ricostruisce la vita e la carriera del grande compositore Ennio Morricone. 968.000 euro di incasso totale raccolto in 461 schermi per il film distribuito da Lucky Red che racconta l'eccezionale contributo fornito da Morricone alla storia del cinema, come svela anche la nostra recensione di Ennio.

Ennio Morricone: la firma del compositore nel cinema di Giuseppe Tornatore

Quarto posto per la romcom Marry Me - Sposami, interpretata dalle star Jennifer Lopez e Owen Wilson. La pellicola a tema San Valentino incassa altri 256.000 euro e arriva a un totale di 826.000 euro. Come rivela la nostra recensione di Marry Me - Sposami, al centro della storia troviamo un'improbabile storia d'amore tra una celebre cantante e un uomo comune che accompagna la figlia al concerto della diva.

Stabile al quinto posto, Spider-Man: No Way Home incassa altri 145.000 euro che lo portano a 24,4 milioni di euro. Come anticipa la nostra recensione di Spider-Man: No Way Home, il cinecomic si riallaccia ai fatti accaduti nel finale di Spider-Man: Far From Home in cui la vera identità di Spider-Man viene rivelata al mondo. Ora che tutti i cittadini di New York hanno scoperto chi si nasconde dietro la maschera del supereroe di quartiere, il giovane Peter Parker (Tom Holland) deve fare i conti con l'opinione pubblica e con la consapevolezza che non potrà mai più separare la propria vita privata da quella di eroe.