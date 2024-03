Una pallottola spuntata: Sandra Huller affiancherà Liam Neeson nel remake?

Dopo che Paramount ne ha fissato la data d'uscita, inizia a intensificarsi la pre-produzione del remake di Una pallottola spuntata, che vedrà Liam Neeson nel ruolo che fu di Leslie Nielsen. L'ultimo aggiornamento riguarda il possibile ingresso di Sandra Huller nel cast.

Secondo quanto riportato dallo scooper Daniel Richtman, Huller - candidata all'Oscar quest'anno per Anatomia di una caduta - sarebbe in trattative per affiancare Neeson interpretando il suo principale interesse sentimentale, che nelle pellicole originali era interpretato da Priscilla Presley.

Dopo aver preso parte al successo Vi presento Toni Erdmann, la consacrazione dell'attrice tedesca è arrivata quest'anno grazie alla sua partecipazione ad Anatomia di una caduta di Justine Triet, con un'interpretazione che le è valsa la sua prima nomination agli Oscar, e poi con La zona d'interesse, nel quale interpreta la moglie del gerarca nazista supervisore di Auschwitz, ruolo che le ha fatto guadagnare un BAFTA come attrice non protagonista.

Il reboot della commedia cult Una pallottola spuntata con star Liam Neeson arriverà nei cinema americani il 18 luglio 2025. Akiva Schaffer è regista e produttore del progetto, scritto da Doug Mand insieme al filmmaker, mentre tra i produttori ci sono Seth MacFarlane ed Erica Huggins.

All'inizio del 2023, Liam Neeson aveva parlato del progetto, di cui sarebbe stato il protagonista, e ha confermato di essersi avvicinato a MacFarlane per realizzare il film insieme, scherzando sul fatto che sarebbe stata "la fine della loro carriera".