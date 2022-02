Una pallottola spuntata: Liam Neeson afferma che il remake del film potrebbe "mettere fine" alla sua carriera

Liam Neeson, noto per essere stato una star d'azione per decenni, ha recentemente rivelato che l'imminente remake di Una pallottola spuntata potrebbe "mettere fine" alla sua carriera, impedendogli di interpretare di nuovo personaggi come quello di Io vi troverò.

"Sono stato contattato da Seth MacFarlane e dai Paramount Studios per realizzare un remake dei film della saga di 'Una pallottola spuntata'", ha spiegato Neeson durante. un'intervista pubblicata dalla rivista People lunedì 7 febbraio 2022. "O metterà fine alla mia carriera o la porterà in un'altra direzione. Io proprio non lo so".

La trilogia di "Una pallottola spuntata" ha visto Leslie Nielsen nei panni di un detective credulone in una parodia sulle forze dell'ordine. Il film originale è stato rilasciato il 2 dicembre 1988 e ha avuto due sequel: Una pallottola spuntata 2½ - L'odore della paura (1991) e Una pallottola spuntata 33⅓ - L'insulto finale (1994).

Liam Neeson, che attualmente sta recitando in Blacklight, ha precedentemente affermato che gli attuali ruoli d'azione che gli vengono offerti sono scritti per un protagonista di "29 anni", quindi quasi 40 anni più giovane di lui: "Compio 70 anni quest'anno e non so come o perché ma la sto ancora facendo franca. Penso che i film d'azione volgeranno al termine. Il pubblico non è stupido, prima o poi diranno: 'Oh, cazzo, questo tipo deve avere 71, 72, 73 anni...' A un certo punto mi fermerò".