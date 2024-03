Una pallottola spuntata, Liam Neeson sul reboot: 'Sono un po' nervoso'

L'erede di Leslie Nielsen nel popolare franchise ha ammesso di essere agitato in vista della produzione.

Liam Neeson interpreterà Frank Drebin Jr., figlio del protagonista della saga originale Frank Drebin (Leslie Nielsen) nel revival della saga comica. Un compito arduo per la star di Taken che in un'intervista ha ammesso di sentirsi piuttosto cauto riguardo le aspettative intorno al nuovo corso.

"Ho partecipato ad un paio di sketch televisivi con Stephen Colbert e Ricky Gervais ma erano di due, massimo tre minuti. Ma sono un po' nervoso per Una pallottola spuntata perché è un lungometraggio... Se lo testerà bene, cosa che sono sicuro farà, Akiva Schaffer è il nostro sceneggiatore-regista".

Cose serie e gag comiche

Nell'intervista, Neeson ricorda che lo stile di Una pallottola spuntata prevede una trama ricca di situazioni serie insieme sovrapposte a gag esilaranti, specificando che non si tratta di un remake.

"Non è un remake, è un reboot. È una cosa completamente diversa. Penso che inizieremo a maggio e gireremo per un paio di mesi circa. È una buona sceneggiatura ma in fase di sviluppo. Abbiamo circa tre momenti di risate ma ne abbiamo bisogno di sette o otto" ricorda Neeson. Oltre alla star irlandese è ancora da comporre il cast del reboot di Una pallottola spuntata. Riuscirà il nuovo corso a rendere giustizia ad una saga cult della comicità demenziale?