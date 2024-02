Una pallottola spuntata, Better Man e Novocaine: Paramount annuncia la data di uscita nelle sale

Paramount ha annunciato la data di uscita dei suoi film in arrivo fino al 2026, tra cui Una pallottola spuntata, Better Man, Novocaine e Vicious.

Lo studio ha svelato i suoi programmi per la distribuzione sul mercato americano.

I titoli in arrivo nelle sale

Il reboot della commedia cult Una pallottola spuntata con star Liam Neeson arriverà nei cinema americani il 18 luglio 2025. Akiva Schaffer è regista e produttore del progetto, scritto da Doug Mand insieme al filmmaker, mentre tra i produttori ci sono Seth MacFarlane ed Erica Huggins.

Better Man, diretto da Michael Gracey e sulla carriera di Robbie Williams, sarà invece distribuito nelle sale a Natale.

Novocaine, il film di Robert Olsen e Dan Berk, con star Jack Quaid e Amber Midthunder, debutterà il 14 marzo 2025, e racconterà quello che accade a un esperto in economia (Quaid) affetto da una rara patologia genetica che gli impedisce di provare dolore. Quando la sua banca viene rapinata e una dei suoi colleghi viene rapita, l'uomo è costretto a entrare in azione e trasformare il suo punto debole in una forza.

Dakota Fanning è invece la star di Vicious, distribuito nelle sale dall'8 agosto 2025. Bryan Bertino ha firmato la sceneggiatura e sarà regista. Al centro della trama c'è una giovane che, dopo aver ricevuto uno strano regalo da uno sconosciuto, deve trascorrere la notte lottando per la propria sopravvivenza.

Il 31 luglio 2026 debutterà invece Paw Patrol 3 e TMNT 2 sarà distribuito TMNT 2, diretto da Jeff Rowe.