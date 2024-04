Una pallottola spuntata: Pamela Anderson nel cast del film reboot

Pamela Anderson è entrata a far parte del cast del reboot del film Una pallottola spuntata accanto a Liam Neeson.

La nuova versione della commedia cult debutterà nelle sale americane il 18 luglio 2025 ed è prodotta da Paramount Pictures.

Il coinvolgimento della star

Attualmente lo studio non ha svelato il ruolo che è stato affidato a Pamela Anderson in Naked Gun (Una pallottola spuntata) e bisognerà attendere per scoprire che personaggio interpreterà la star di Baywatch, recentemente ritornata sul grande schermo proprio con un cameo nel film ispirato alla serie che ha avuto come star Dwayne Johnson, Zac Efron e Alexandra Daddario.

Liam Neeson ha invece ereditato il ruolo di Frank Drebin da Leslie Nielsen, protagonista della trilogia che negli anni '90 ha incassato oltre 216 milioni di dollari.

Una pallottola spuntata, Liam Neeson sul reboot: "Sono un po' nervoso"

Alla regia del film reboot c'è Akiva Schaffer, che fa parte anche del team dei produttori, mentre la sceneggiatura è firmata da Dan Gregor e Doug Mand, in collaborazione con Schaffer.

Nel team della produzione c'è anche Seth MacFarlane, esperto nel campo della comicità, ed Erica Huggins tramite la loro casa di produzione Fuzzy Door.