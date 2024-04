O.J. Simpson è morto, la controversa star americana aveva 76 anni

L'attore di Una pallottola spuntata era famoso per la sua carriera nel football americano e per il caso d'omicidio dell'ex moglie Nicole Brown.

Orenthal James Simpson, noto come O.J. Simpson, uno dei personaggi americani più conosciuti al mondo, è scomparso a 74 anni per le conseguenze di un cancro. L'ex stella della NFL era principalmente famoso per uno dei processi più famosi al mondo in cui fu coinvolto da accusato, per l'omicidio dell'ex moglie Nicole Brown, e dell'amico Ron Goldman negli anni '90.

Simpson è deceduto a Las Vegas, in base a quanto riportato dalla famiglia:"Il 10 aprile, nostro padre, Orenthal James Simpson, è stato vinto dalla sua battaglia contro il cancro. Era circondato dai suoi figli e dai suoi nipoti. Durante questo momento di passaggio, la sua famiglia chiede gentilmente di rispettare i loro desideri di privacy e gentilezza".

La carriera e gli ultimi anni

O.J. Simpson avrebbe convissuto negli ultimi anni con un cancro alla prostata e negli ultimi tempi la sua salute era peggiorata. Le prime indiscrezioni sulla malattia di Simpson erano iniziate a circolare a febbraio.

Considerato tra i più grandi giocatori di football americano della storia, O.J. Simpson ha costruito la propria carriera sportiva professionistica principalmente nei Buffalo Bills, in cui ha militato dal 1969 al 1977, prima di chiudere la carriera ai San Francisco 49ers.

Conclusa la carriera nello sport, Simpson si riciclò come attore, partecipando a diversi film e serie tv come Radici, L'inferno di cristallo al fianco di Paul Newman, Steve McQueen, William Holden e Fred Astaire, e soprattuto nel franchise comico demenziale de Una pallottola spuntata con Leslie Nielsen, nei panni di Nordberg, personaggio con il quale verrà ricordato sullo schermo.

La sua seconda carriera s'interruppe bruscamente il 13 giugno 1994, quando vennero scoperti i corpi senza vita dell'ex moglie di Simpson, Nicole Brown, e dell'amico Ron Goldman. Accusato di omicidio, Simpson venne assolto nel 1995 al culmine di un processo mediatico senza precedenti negli Stati Uniti e molto criticato. Due anni dopo fu invece giudicato colpevole nella causa civile. Nel 2007, Simpson fu nuovamente arrestato per furto con scasso e nel 2008 ricevette una condanna a trentatré anni di carcere per rapina e sequestro di persona. Nel 2017 gli fu concessa la libertà vigilata.